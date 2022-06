Vieni nel mio cuore di Ultimo: testo e audio

Vieni nel mio cuore di Ultimo ha anticipato il tour negli stadi che ha preso il via il 5 giugno dallo Stadio Comunale di Bibione (Venezia). Scritto tra Roma e Los Angeles, durante la preparazione del suo ultimo tour, il brano è il classico motivo da cantare a squarciagola durante un concerto. Ecco testo e audio della canzone di Ultimo.

Ultimo – Foto: Facebook

Vieni nel mio cuore di Ultimo: il testo

È una vita che ti penso oh oh oh

È una vita che non riesco più

A lasciarmi andare con me

È una vita che non cresco oh oh oh

Non so cosa dirti di me

Sento dentro come se

Ogni volta che ti guardo

penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te

quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che

c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

È una vita che ti aspetto oh oh oh

Ma quando arrivi è difficile

Godere insieme a te

Sarà che tutto il mio è un pretesto

Per poi scrivere meglio di me

Ma è come se

Ogni volta che ti guardo

penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te

quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore,

vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore

che c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Dimmi se è un sogno per te

Le cose che vedi

L’amore che cerchi

e non trovi perché

Tu dimmi perché rimani lì in piedi

Come l’ultima volta

Come lui che non torna

Dimmi quelle parole

Vieni dentro al mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Ogni volta che ti guardo

penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te

quando la notte dici

Vieni nel mio cuore,

vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore

che c’è un posto migliore.

Vieni nel mio cuore di Ultimo: l’audio