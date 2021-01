Alessio Lo Passo di Uomini e Donne sbarca su OnlyFans: video e foto super bollenti

Alessio Lo Passo di Uomini e Donne è sbarcato su OnlyFans. Video e foto super bollenti per i fan e le sostenitrici dell’ex tronista e imprenditore. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans. Ora è arrivato il turno di Alessio Lo Passo.

Tramite il pagamento di piccole cifre, le sostenitrici e i fan gay dell’imprenditore e modello originario calabrese potranno spiarlo mentre si fa la doccia oppure durante alcuni momenti intimi di vita privata. Alcune anticipazioni sono state pubblicate sui suoi profili Instagram e Twitter. Il 2020 si è concluso davvero con il botto per Alessio.

Alessio Lo Passo per iGossip.it – Foto: Fabio Gianardi

Dall’estate 2020 è felicemente fidanzato con la simpaticissima, bellissima e sensuale influencer Federica Pacela. L’ex concorrente del programma Ex on the beach e l’ex tronista di Uomini e Donne sono follemente innamorati e rappresentano una delle coppie vip più sexy e bollenti del jet set nazionale.

Sto guardando chi si iscrive al mio #onlyfans ,dato che ho fatto il -15% di sconto…VI ASPETTO ???https://t.co/Rmq7WEwMcy pic.twitter.com/LS62H5fJvF — Alessio Lo Passo (@lopasso11) January 3, 2021

In un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito iGossip.it, l’affascinante e pluritatuato imprenditore e personaggio tv ha dichiarato: “Sì, non sono più single. Federica Pacela, come ogni cosa bella, è arrivata all’improvviso. Ci siamo conosciuti questa estate in Calabria… dovevamo partecipare insieme a un reality – ha proseguito Alessio Lo Passo – e invece dopo aver approfondito la nostra conoscenza, abbiamo deciso di passare quei giorni insieme. Passiamo molto tempo insieme, da lei o da me… per ora non vorrei dire di più… ma siamo molto felici!!!”.





















Alessio Lo Passo per iGossip.it – Foto: Silvio Tamberi

Alessio Lo Passo – Foto: Fabio Gianardi