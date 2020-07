Alessio Lo Passo di Uomini e Donne si spoglia e resta senza veli: le foto fanno impazzire tutti

Alessio Lo Passo di Uomini e Donne si è spogliato ed è rimasto resta senza veli per la gioia delle sue numerose e scatenate fan e affezionati sostenitori gay. Il bellissimo e sexy web influencer e calendar boy originario di Cassano allo Ionio, comune di oltre 18mila abitanti della provincia di Cosenza in Calabria, è tornato più sensuale e forte di prima, dopo un delicato e travagliato periodo trascorso in carcere. L’imprenditore, ex corteggiatore ed ex tronista Alessio Lo Passo ha perso 5 chili durante la pandemia da Covid-19.

Alessio Lo Passo – Foto: Fabio Gianardi

Alessio Lo Passo senza veli su Instagram

Alessio non ha mai perso di vista neanche un giorno gli allenamenti, non beve più, mangia salutare e ha stravolto il metabolismo. Tutti questi cambiamenti e l’allenamento costante durante il lockdown, provocato dalla diffusione del nuovo Coronavirus a livello nazionale e internazionale, hanno inciso molto sul suo fisico che è sicuramente migliorato molto rispetto ad alcuni anni fa, quando era stato scelto come protagonista di alcuni calendari senza veli.

INTERVISTA AD ALESSIO LO PASSO SU MARIA DE FILIPPI, UOMINI E DONNE, RAFFAELLA MENNOIA, LELE MORA, CARCERE E QUARANTENA



Alessio Lo Passo – Foto: Fabio Gianardi

Si concede un giorno di libertà a settimana, solo la domenica, che pranzo dai suoi famigliari e una pizza a cena. Viene da tre mesi a regime pieno e si allena dai 20 ai 40 minuti al giorno, ma senza pesi. Inoltre si sottopone saltuariamente a sedute di crioterapia. Ora pesa 84 chili!

Alessio Lo Passo per iGossip.it – Foto: Fabio Gianardi

Le foto di Alessio fanno impazzire la rete

Qualche settimana fa l’imprenditore e web influencer di origini calabresi è stato immortalato in tutto il suo splendore e fascino irresistibile dal fotografo professionista Fabio Gianardi a Sarzana, comune di 22mila abitanti della provincia della Spezia in Liguria nonché considerata l’erede storica dell’antica città romana di Luni. Gli scatti sono davvero bollenti e super sexy. Alessio si è spogliato integralmente e il servizio fotografico è davvero mozzafiato. Alcuni scatti sono stati condivisi sul suo seguitissimo profilo Instagram, facendo il pieno di like e commenti positivi!

E voi che cosa ne pensate del fisico e di queste immagini molto piccanti di Lo Passo? Scrivete i vostri commenti qui sotto! Buona visione!