Angela White esplosiva per il servizio fotografico di Jules Jordan

Angela White è apparsa esplosiva e sensuale come non mai per il servizio fotografico realizzato dal produttore e regista di film, Jules Jordan. Gli scatti realizzati dal noto fotografo sono stati condivisi dalla diva del cinema adult internazionale sul sul suo profilo Instagram.

Nelle foto condivise con i suoi follower, la Kim Kardashian del cinema adult internazionale sfoggia un look molto trasgressivo e provocante. Intimo super sexy di colore nero e tacchi a spillo per la potente e bisessuale attrice Angela White.

Visualizza questo post su Instagram I’m coming for you ? @julesjordanx Un post condiviso da ANGELA WHITE (@theangelawhite) in data: 22 Lug 2019 alle ore 10:40 PDT

La carriera della prosperosa e affascinante attrice di film per adulti è in forte ascesa ed è molto amata e seguita sui social.

Visualizza questo post su Instagram ? Late night shoot for @julesjordanx ? @makeupbymarine killed this look Un post condiviso da ANGELA WHITE (@theangelawhite) in data: 20 Lug 2019 alle ore 11:01 PDT

Angela è anche molto richiesta come donna copertina. Di recente è stata infatti scelta come volto copertina per i 45 anni di Hustler Magazine, famoso e popolare magazine a tinte hot creato e diretto da Larry Flynt. “Quando penso a Hustler – ha dichiarato la star a luci rosse -, penso alla libertà. Penso alla natura trasgressiva e sovversiva della rivista e alle molte battaglie che Larry Flynt ha combattuto per difendere la libertà di espressione di tutti”.

Continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata della famosa star internazionale di pellicole adult!

