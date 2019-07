Barbara D’Urso si toglie il costume in vacanza al mare e resta in topless: le foto da bollino rosso

Barbara D’Urso si è tolta il costume di sopra in vacanza al mare ed è rimasta in topless in spiaggia per la gioia dei suoi scatenati e bollenti sostenitori. La conduttrice tv di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Grande Fratello non è passata di certo inosservata, nonostante il look, e i paparazzi l’hanno prontamente immortalata senza costume. La presentatrice tv di Mediaset ha sfoggiato con orgoglio un florido décolleté che non è affatto rifatto, come invece avevano ipotizzato giornali di gossip e hater.

Lo scoop è del settimanale di cronaca rosa Io Spio. All’età di 62 anni, la presentatrice tv campana può essere davvero contenta ed entusiasta delle sue forme e del suo fisico. Dopo la vacanza al mare, Barbara si è rifugiata in campagna per un po’ di relax e di solitudine, lontana da occhi indiscreti e dagli obbiettivi dei fotografi.

Fino a qualche settimana fa era ancora sul set, come aveva documentato nelle sue Instagram Stories. “Mandatemi in vacanza – aveva affermato nelle stories in cui riprendeva il set – Siamo ancora qui. Vabbè dai a lavoro, forza!”. E aveva accompagnato le immagini con l’hashtag “mai fermarsi”. Ora si gode le meritate vacanze dopo una stagione ricca di impegni lavorativi e stress quotidiani.

