Calendario 2020 Liqui Moly: le riprese sono state effettuate in Sudafrica

Il 2020 si avvicina e iniziano a fioccare le indiscrezioni e news sui calendari sexy del nuovo anno. Oggi vi parliamo del calendario 2020 Liqui Moly, che è stato realizzato in Sudafrica, non lontano dal Kruger National Park. Non ci saranno 12, ma ben 24 immagini. Le protagoniste sono avvenenti, procaci e sensuali modelle.

“Gli scatti dall’Africa devono scaldare il cuore quando in Europa arriva l’inverno – ha dichiarato Ernst Prost, amministratore delegato dello specialista tedesco di oli e additivi -. Gli scatti sono raffinati ed estetici. Non da pochi soldi, ma neppure artificiosi ed eccessivi. In tal modo vogliamo trasmettere ai nostri clienti un po’ di voglia di viaggiare”.

La tiratura di 160mila copie andrà innanzitutto ai fornitori e alcune copie potranno però essere acquistate nello shop online di Liqui Moly.

Redazione-iGossip