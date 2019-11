Calendario 2020 Miss Italia: Carolina Stramare ripresa a Murano e Burano

Calendario 2020 Miss Italia con protagonista Carolina Stramare, che è stata immortalata dal fotografo padovano Alberto Buzzanca a Murano e Burano. I dodici scatti sono stati realizzati a Venezia, Mestre e Jesolo, i luoghi che hanno segnato le tappe del sogno della bella vigevanese.

La vincitrice di Miss Italia 2019 ha posato per questo almanacco che è un omaggio alle città venete che da anni ospitano il concorso: Jesolo e Venezia Mestre. Il calendario della modella Carolina Stramare è a disposizione della stampa e del pubblico che dal 21 novembre possono scaricarlo gratuitamente sul sito www.missitalia.it.

Il progetto nato da un’idea della patron Patrizia Mirigliani illustra dodici scatti che raccontano le grandi passioni della bella 20enne modella: i tatuaggi, l’equitazione e la moda. Nella copertina, Carolina non mostra il volto bensì i tatuaggi sulla schiena come a creare attesa e mistero sulla narrazione.

“A partire dalle località che fanno innamorare e sognare i turisti di ogni parte del mondo. Perché Venezia, come Mestre e Jesolo, è infatti, la “casa” di Miss Italia – ha spiegato Patrizia Mirigliani – tre luoghi con i quali abbiamo un legame profondo, perché è lì che si svolgono le Prefinali e le Finali. Per questo fanno parte del progetto del calendario, mentre ringrazio le istituzioni locali per il loro sostegno”.

Al progetto hanno lavorato la stylist Vanessa Barryos e Luigi Fioravanti, videomaker storico del concorso, che ha raccontato il backstage con le immagini dei set e le parole di Carolina sul sogno che sta vivendo.

Il calendario di Miss Italia 2019 è stato prodotto da Miren Srl, realizzato grazie ai contributi di Trivellato Industriali, con il Patrocinio di Vela, Comune di Venezia, Citypass Venezia Unica, Comune di Jesolo.

