Calendario 2021 senza veli di Mister Italia in arrivo. Il vincitore dell’ultima edizione del concorso Giuseppe Moscarella e altri fasciati si sono messi a nudo a Maratea, piccolo comune italiano di 5mila abitanti della provincia di Potenza, unico centro della Basilicata ad affacciarsi sul Mar Tirreno, attraverso il golfo di Policastro.

Giuseppe Moscarella – Foto: Renzo Raviello

Al momento non ci sono né foto o video in circolazione ed è tutto rigorosamente top secret. Ma molto presto le fan e gli ammiratori degli almanacchi maschili senza veli potranno ammirarlo in tutto il suo splendore. Sicuramente sarà molto sexy e piccante!

Giuseppe Moscarella – Foto: Instagram

L’1 agosto scorso Moscarella è stato incoronato dalla celebre conduttrice tv ed ex modella finlandese naturalizzata italiana Anna Falchi durante la finalissima condotta come sempre da Jo Squillo a Pescara. Giuseppe ha conquistato anche la fascia Mister Cinema 2020.

