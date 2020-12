Calendario 2021 senza veli di Mister Italia in edicola su Vip: le foto mozzafiato

Calendario 2021 senza veli di Mister Italia è in edicola. L’ha pubblicato la rivista Vip Magazine. Alcune foto piccanti sono state condivise su Instagram da diversi protagonisti del famoso concorso nazionale di bellezza maschile di Claudio Marastoni. Il vincitore dell’ultima edizione del concorso Giuseppe Moscarella e altri fasciati, tra cui Ervis Sufaj, Luca Barbusca, Federico Tomasello e Frans Rossi, si sono messi a nudo a Maratea, piccolo comune italiano di 5mila abitanti della provincia di Potenza, unico centro della Basilicata ad affacciarsi sul Mar Tirreno, attraverso il golfo di Policastro.

Giuseppe Moscarella senza veli per il Calendario 2021 di Mister Italia – Foto: Ciro Guardasole PhotoGlamour

Per la precisione la location scelta per il set del calendario di Mister Italia 2021 si trova ad Acquafredda di Maratea, in provincia di Potenza, presso l’Hotel Spa Villa del Mare, una struttura sorta ben 55 anni fa, perla del Tirreno.

Il fotografo Ciro Guardasole PhotoGlamour ha condiviso uno scatto che immortala il vincitore di Mister Italia 2020 Giuseppe Moscarella in posa per il Calendario 2021 e ha scritto: “Oggi un altro traguardo importantissimo… le mie foto in edicola per il calendario di Mister Italia”.

Le fan e gli ammiratori degli almanacchi maschili senza veli potranno ammirarlo in tutto il suo splendore acquistando una copia di Vip, che è già in edicola.





Ma non è finita qui! Soltanto per voi lettrici e lettori di iGossip.it in esclusiva alcune foto piccantissime del backstage del calendario 2021 con protagonista Mister Italia 2020 Giuseppe Moscarella. Buona visione!

