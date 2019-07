Cecilia Rodriguez senza veli per la cover di Maxim

Cecilia Rodriguez è apparsa senza veli per la cover di Maxim Belgio. La sorella minore della celebre star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez è l’assoluta protagonista dei due numeri dei mensili Maxim Belgio e Maxim Francia, che l’hanno immortalata senza veli a Los Angeles per uno shooting da urlo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez, ha pubblicato le due cover di Maxim sul suo seguitissimo profilo Instagram: «E finalmente vi posso far vedere quello che abbiamo fatto a LA per @maximbelgium e non solo, ma una cosa alla volta. Grazie a tutto il team, per questo meraviglioso lavoro».

Nel post multifoto sulla copertina di Maxime France, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e modella argentina ha anche mostrato ai suoi fan un filmato del backstage del servizio fotografico bollente. Topless, palme e pose sexy per la bellissima e sensuale soubrette.

Cecilia riuscirà ad eguagliare il successo e la carriera della sorella maggiore Belen?

Redazione-iGossip