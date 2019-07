Francesca Cipriani esagerata su Instagram: cita Giacomo Leopardi e fa il bagno nuda

Francesca Cipriani esagerata e provocante su Instagram. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex concorrente maggiorata del Grande Fratello ha citato il celebre poeta Giacomo Leopardi nel post social e ha fatto il bagno senza veli in vacanza relax al mare.

Dopo aver inaugurato l’estate 2019 con un topless da urlo, l’ex gieffina prosperosa si è spinta molto oltre facendo impazzire i suoi follower. Nell’immagine super piccante, la soubrette Francesca Cipriani appare di spalle mentre avanza nelle acque cristalline della Isla Bonita, con il giunonico Lato B su cui spicca il segno dell’abbronzatura e solo i lunghi capelli biondi a coprirle le spalle.

L’ex naufraga vip Francesca Cipriania ha conquistato subito migliaia di like e visualizzazioni nonché una pioggia di commenti entusiastici da parte dei suoi ammiratori che vedono in lei “l’erede di Valeria Marini” per le sue forme dirompenti… e poi ancora “sei bellissima, come una dea”, ma si sono scatenati anche gli hater: “Sarà… ma sei finta! Vuoi imitare Valeria ma lei alla tua età ti stoccava. Tu hai il c**o finto, la Marini no”.

“Naufragare?! Tranquilla Francè, con tutto quel silicone non naufragherai mai!”, le ha scritto un altro hater mentre altri l’accusano di rinunciare a ogni “amor proprio e pudore” per un po’ di popolarità sui social. “Ma non ti vergogni? – le hanno scritto altri –. Questo dimostra che non hai altro da mostrare, oltre alla tua volgarità”.

Quanto alla citazione di Leopardi, i detrattori di Francesca hanno sottolineato: “Sì tesoro, te**e e c**o ok, ma è il cervello che ti manca… quindi la frase chi te l’ha consigliata visto che sei ignorante quanto una capra?”.

Redazione-iGossip