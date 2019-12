Mandy Jean Prince protagonista della cover del calendario 2020 Male Models

Mandy Jean Prince è il protagonista della cover del calendario 2020 Male Models. Prince è un personal trainer e fotomodello senegalese che abbiamo avuto modo di vedere più volte in televisione a Forum, Ciao Darwin, Pomeriggio 5 e Live- Non è la D’Urso.

Lo statuario africano non ha dubbi sulle preferenze delle donne italiane per i ragazzi di colore: “Noi neri abbiamo una dotazione importante? È una leggenda. Io non mi posso lamentare, ho 25 centimetri da donare ma tanti altri miei fratelli africani non sono stati aiutati da madre natura come me. Le donne in Italia preferiscono noi è perché siamo dolci, ci dedichiamo a pieno alle esigenze della nostra amata e non le facciamo mancare nulla!”.

“Quando ho confessato a Ciao Darwin che il mio pene in erezione era lungo 25 centimetri – ha rivelato Prince – mi sono arrivate un sacco di richieste per diventare pornoattore, ma io non accetterei mai, nemmeno per cifre enormi! Io sono cristiano-cattolico e l’amore lo faccio con la mia donna a casa, non con donne che mi vengono imposte e davanti alle telecamere; sono cresciuto in Africa con dei valori ben saldi e non transigo”.

Poi ha spiegato: “Ma allo stesso tempo pur non essendo gay amo follemente il mondo LGBT e volentieri mi esibisco come ragazzo immagine e cubista in questa tipologia di locali. A quelli che mi chiedono se potrei mai perdere la testa per un uomo rispondo ‘mai dire mai nella vita’, ma per ora amo troppo le donne, anzi adoro la mia dolce Erminia, donna semplice, simpatica, solare, piena di vita e di voglia di vivere. Ci frequentiamo da circa un mese ma tutto va bene, la differenza d’età non mi spaventa affatto, lei nell’animo è una ragazzina, e questo mi basta”.