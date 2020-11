Pietro Boselli si spoglia e resta senza veli in Puglia per Yummy

Pietro Boselli si è spogliato ed è rimasto senza veli sul set in Puglia per il magazine Yummy. Le foto super bollenti e piccanti hanno immortalato il Lato B mozzafiato, il fisico tonico e muscoloso e il viso angelico dell’ex professore di matematica più sexy del mondo. Il 31enne supermodello, fashion blogger italiano e designer in costume Petra è tornato in copertina su Yummy Magazine, immortalato da Giampaolo Sgura.

Pietro Boselli senza veli per Yummy – Foto: Instagram

Protagonista sulla copertina del magazine Yummy, che ha pubblicato una versione “censurata” del professore e supermodello italiano, originario di Negrar nel Veneto, su Instagram per anticipare il lancio della nuova edizione.

Il bellissimo top model italiano ha posato in Puglia per la gioia dei suoi numerosi fan gay e delle sue scatenate ammiratrici. Gli scatti da urlo del top model italiano Pietro Boselli hanno mandato in tilt il popolo della Rete.

“Un enorme grazie sia a Pietro che a Giampaolo per questa collaborazione molto speciale… – scrive Yummy su Instagram – e non preoccupatevi, c’è molto di più da vedere all’interno del magazine”.

