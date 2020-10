Zaawaadi è la nuova star a luci rosse lanciata dal celebre divo del cinema adult internazionale Rocco Siffredi. Ha 31 anni ed è kenana ma è agli inizi, ha girato un paio di scene, e un p**o-casting con Pierre Woodman.

Zaawaadi – Foto: Dagospia.com

Barbara Costa ha raccontato gli inizi della sua carriera su Dagospia, partendo dal provino con Rocco nazionale: “Si ritrova davanti una donna che nella vita fa l’infermiera, è sposata, ed è una sua grande fan dato che con suo marito è solita trastullarsi coi po**o siffrediani. Po**o usati come immaginario, lubrico divertimento, po**o come propizio strumento per sapere, capire, uscire da una educazione se non repressiva digiuna, di se**o e claustrofobica”.

Barbara Costa ha poi aggiunto: “Zaawaadi proviene da una realtà molto conservatrice, e da una famiglia all’antica e cattolica praticante, dove l’argomento se**o è tabù. Consumare po**o, da sola, o con il marito, è mezzo di riscatto, mezzo per imparare, aprirsi, mentalmente, almeno basicamente chiedendosi cosa ti può del se**o stuzzicare, e cosa no. Pronto a lanciare Rocco Siffredi Films, la sua nuova etichetta po**o, Rocco intrattiene con Zaawaadi una fitta corrispondenza via mail, in cui chiede alla ragazza di svelargli le sue più proibite, perverse fantasie”.

E poi ancora: “Il risultato è My Name is Zaawaadi, da poco uscito, porno che documenta, ma proprio come un documentario, e come un po**o, il viaggio di Zaawaadi dalla sua terra natale in una Europa che può offrirle opportunità insperate”.

Ora tutti sono impazziti per lei. Il popolo del web è in subbuglio. E voi? Vi piace la nuova scoperta di Siffredi?