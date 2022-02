Voglio amarti di Iva Zanicchi: testo e video ufficiale

Voglio amarti di Iva Zanicchi si è classificato al diciottesimo posto al Festival di Sanremo 2022. La signora della canzone, in un brano dal respiro popolare (ma con un inatteso assolo di chitarra rock), elenca le motivazioni di un desiderio che sembra inarrestabile («Voglio amarti nei pensieri, nelle mani […], nel calore della pelle»). È un amore che ci permette di sentirci ancora vivi. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Voglio amarti di Iva Zanicchi: il testo

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti di Iva Zanicchi: il video ufficiale