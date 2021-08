Voglio essere un mago, il reality incentrato sulla magia con Silvan e Raul Cremona

Chi sperava di vedere un reality show incentrato sulla magia prima o poi sarà accontentato: Voglio essere un mago promette di trasportare tutti nei magici scenari di un mondo incantato.

Voglio essere un mago- foto instagram.com

Voglio essere un mago è il nuovo reality show di Rai 2 con protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni pronti a diventare i nuovi Harry Potter.

Alla guida di questo format davvero originale creato da Cristiana Farina e Ennio Meloni ci saranno due protagonisti d’eccezione, Mago Silvan e Raul Cremona.

Da un lato c’è la componente reality determinata dalle dinamiche di gruppo, dalle rivalità e dai legami mentre dall’altro lato c’è l’elemento talent caratterizzato dai trucchi di magia.

Lo show ci catapulterà in una scuola di magia all’interno della quale gli aspiranti maghi impareranno l’illusionismo, il mentalismo e la micromagia e scopriranno il loro potenziale e loro stessi.

A impartire le lezioni di magia ci saranno Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo e Jack Nobile, Sbard e Hyde per la micromagia.

Come ogni scuola di magia che si rispetti (o almeno così ci lasciano intuire i libri, i film e i cartoni) ci sarà un supervisione. A vestire i panni di magister sarà il comico e illusionista Raul Cremona.

Il ruolo di Mago Silvan sarà quello di supervisor e di narratore degli eventi e delle evoluzioni di ogni ragazzo.

I maghi apprendisti, divisi in tre gruppi (le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu) impareranno nuovi trucchi ed esploreranno altre dimensioni della magia tra prove pratiche, competizioni e spettacoli.

L’obiettivo delle cinque settimane trascorse nel suggestivo castello (location della scuola) è superare l’esame finale e conquistare il diploma di Mago. Il migliore riceverà la bacchetta d’oro in premio.

Dal canto loro, invece, gli spettatori saranno catturati dalle dinamiche interpersonali e verranno catapultati in una atmosfera magica dove nulla è impossibile.

Non resta che fissare la data di inizio di Voglio essere un mago al 21 settembre e sintonizzarci su Rai 2 in prima serata.