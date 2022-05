Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani: testo e video ufficiale

Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani anticipa la pubblicazione dell’album omonimo del vincitore del Festival di Sanremo 2017. Il brano affronta un tema centrale, ovvero la ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone. In questa nostra continua ricerca, il volevamo solo essere felici rappresenta una sorta di giustificazione, una scusa, che ci diamo in conseguenza agli sforzi, agli errori, i dolori e le sofferenze che questa ricerca a volte ci causa. La tenerezza del cercare una scusa in questo viaggio della vita quasi a dire che, il fin di bene, è la ricerca della felicità. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Francesco Gabbani – Foto: Facebook

Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani: il testo

Questa notte non so dormire

Qualcuno urla dal balcone

Perché ha perso l’amore o il cane

O la sua rivoluzione

Questa notte mi porta in giro

Lungo i portici e le mie strade

Ogni stella è così vicina

L’universo, un monolocale

A quest’ora l’avrai capito

Che la vita può fare male

Farti morire all’infinito

Di un dolore occasionale

Ma stanotte tutto è perfetto

Come una formula segreta

Una lampadina fioca

Accesa in fondo a una bottega

Volevamo solo essere felici

Come ridere di niente

Masticare sogni audaci

E fidarci della gente

Solo essere diversi

E buttarci un po’ via

E pigliare il mondo a sassi

Sì, buttarci via, buttarci via

Questa notte sembra un miraggio

Un profumo che dura poco

L’incoscienza che dà il coraggio

Anche di ridere in faccia al vuoto

Questa notte ti porto in giro

Impigliata ai miei pensieri

E tutto sembra così pulito

Come fossimo nati ieri

Ma a quest’ora l’avrai capito

Che non c’era un tempo perfetto

Ora che il tempo ci ha un po’ sbiadito

Come foto dentro un cassetto

Ma stanotte è così leggera

Un vecchio film in prima visione

Una bugia che sembra vera

Potrei giurarlo sul mio nome

Volevamo solo essere felici

Come ridere di niente

Masticare sogni audaci

E fidarci della gente

Solo essere diversi

E buttarci un po’ via

E pigliare il mondo a sassi

Sì, buttarci via, buttarci via

Ma ogni tempo ha le sue regole

Ogni sbaglio le sue scuse

La memoria, le sue pagine

Piene di cancellature

E qualcuno dal balcone

Che ripete ancora:

“Non ti ricordi che?”

“Non ti ricordi?”

Volevamo solo essere felici

Come ridere di niente

Masticare sogni audaci

E fidarci della gente

Solo essere diversi

E buttarci un po’ via

E pigliare il mondo a sassi

Sì, buttarci via, buttarci via

(Yeah-ah).

Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani: il video ufficiale