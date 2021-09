Walter Zenga sulla sua ex Hoara Borselli: “Da maschio idiota l’ho messa di fronte a un aut aut”

Walter Zenga è tornato a parlare della sua ex compagna Hoara Borselli durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Il 61enne allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, e Hoara Boselli sono stati fidanzati dal 1996 al 2002, per poi lasciarsi. Oggi uno dei migliori portieri di tutti i tempi, che ha legato il proprio nome all’Inter (con cui ha disputato 473 incontri, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA), è felicemente sposato con la terza moglie Raluca Rebedea. «Da maschio idiota – ha confessato Zenga – l’ho messa di fronte a un aut aut».

Walter Zenga – Foto: Instagram

L’ex calciatore dell’Inter ha ammesso le sue responsabilità per quanto accaduto: «Tra di noi – ha svelato in un’intervista a Nuovo – non ha funzionato il fatto che io, da maschio idiota, l’avessi messa di fronte a un aut aut. Quando a lei hanno proposto di recitare nella soap Centovetrine, le ho detto che doveva decidere se accettare o stare con me e lei giustamente ha scelto la sua carriera».

Oggi Walter Zenga e Hoara Boselli sono ottimi amici, ma se lui potesse tornare indietro si comporterebbe in maniera diversa e appoggerebbe le sue esigenze: «Se potessi tornare indietro seguirei Hoara come aveva fatto lei qualche anno prima, mollando tutto per trasferirsi a vivere in America con me. Ma a 40 anni non avevo ancora la maturità di oggi».

Gli amori di Walter Zenga

L’ex portierone della Nazionale italiana di calcio si è sposato tre volte: la prima con Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il figlio Jacopo (attaccante con oltre 100 reti all’attivo in serie minori), la seconda con la conduttrice tv Roberta Termali, con cui ha avuto i figli Nicolò e Andrea (portiere con esperienze in Serie D e anche concorrente della prima edizione di Temptation Island VIP e della quinta edizione del Grande Fratello VIP), e la terza con la rumena Raluca Rebedea, da cui nel 2009 ha avuto Samira e nel 2012 Walter Jr. Ha alle spalle storie d’amore importanti con Marina Perzy e la già citata Hoara Borselli.