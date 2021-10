Wanda Nara perdona Mauro Icardi: l’annuncio social stupisce tutti

Wanda Nara ha perdonato Mauro Icardi. Dopo le voci sulla rottura e il presunto tradimento di lui con l’attrice e modella argentina Maria Eugenia Suarez detta “China”, sembra essere tornato il sereno sulla coppia vip del jet set internazionale più chiacchierata del momento. L’ex calciatore dell’Inter ha disertato gli allenamenti con la sua squadra, il Paris Saint-Germain, per raggiungere la moglie a Milano e chiederle perdono. Il papà vip di Francesca e Isabella ha poi condiviso alcune storie in cui mostra il suo amore per l’ex showgirl del programma sportivo di Italia 1, Tiki Taka.

Wanda Nara e Mauro Icardi – Foto: Instagram

Su Instagram è comparsa una storia molto eloquente, in cui l’attaccante argentino è abbracciato alla moglie Wanda Nara, con due grandi cuori rossi in allegato. Ieri in Argentina ricorreva la festa della mamma e Mauro Icardi ha pubblicato un post per celebrare la madre delle sue figlie. “Buona festa della mamma”, ha scritto, allegando alcune romantiche foto della coppia vip. La famosa mamma argentina, 34 anni, che è anche agente di Icardi, ha quindi concesso un’altra chance al marito.

Il sito del quotidiano di Buenos Aires, Clarin, ha ipotizzato che la pietra dello scandalo fosse la protagonista del programma del lunedì “Bendita” della tv argentina El Nueve, Eugenia “la China” Suarez, 29 anni. Attrice, cantante, fotomodella di Buenos Aires nata nel 1992. Il suo account su Instagram è sangrejaponesa, ovvero “sangue giapponese” perché sua nonna materna, Marta Mitsumori, ha origini nipponiche. Eugenia Suarez ha un fratello maggiore e ha avuto già tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l’attore Nicolas Cabre, nel 2013; Magnolia, nel 2018, e Amancio, nel 2020, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamin Vicuna. I due si sono separati lo scorso luglio.

Travolta dal gossip internazionale, anche Eugenia Suarez, presunta amante di Icardi, ha voluto dire la sua. “Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno – avrebbe confessato agli amici, stando a quanto riporta il sito spagnolo MDZ -. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro”.

Capitolo chiuso? Staremo a vedere!