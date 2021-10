Wanda Nara si separa da Mauro Icardi: “Hai rovinato una famiglia per una tr**a”

Wanda Nara si è separata dal marito Mauro Icardi dopo 7 anni di matrimonio. La celebre showgirl e procuratrice sportiva argentina è su tutte le furie. La 34enne mamma vip ha scoperto il tradimento del marito con un’altra famosa star argentina. Ha rotto il silenzio su Instagram Story con una frase durissima: “Un’altra famiglia che hai rovinato per una tr**a”. La macchina del gossip internazionale si è subito messa in moto e i giornali argentini sono scatenatissimi.

Wanda Nara e Mauro Icardi – Foto: Instagram

Wanda Nara ha cancellato tutti i post con Mauro Icardi dal suo seguitissimo profilo Instagram, lasciando solo quelli con i figli: Valentino (12 anni ), Constantino (10) e Benedicto (9) – gli eredi dell’ex Sampdoria, Torino e Sambenedettese fino a giugno scorso, Maxi Lopez; e le bambine Francesca (6) e Isabella (4), avute dall’ex capitano dell’Inter. Inoltre la famosa mamma argentina, 34 anni, che è anche agente di Icardi, di colpo ha smesso di seguire l’Instagram di Mauro, 28 anni.

Secondo Mundo Famosos Wanda Nara avrebbe confermato l’immediata separazione dal marito. Conferma poi arrivata anche dalla giornalista di spettacolo Ker Weinstein che sul suo profilo Instagram @ChismesDeker ha detto che Wanda le ha scritto «Mi sono separata».

I fan della celebre coppia vip del jet set internazionale sono sotto shock.

Il sito del quotidiano di Buenos Aires, Clarin, ipotizza che la pietra dello scandalo sia la protagonista del programma del lunedì “Bendita” della tv argentina El Nueve, Eugenia “la China” Suarez, 29 anni. Attrice, cantante, fotomodella di Buenos Aires nata nel 1992. Il suo account su Instagram è sangrejaponesa, ovvero “sangue giapponese” perché sua nonna materna, Marta Mitsumori, ha origini nipponiche. Eugenia Suarez ha un fratello maggiore e ha avuto già tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l’attore Nicolas Cabre, nel 2013; Magnolia, nel 2018, e Amancio, nel 2020, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamín Vicuña. I due si sono separati lo scorso luglio.

Perché? Wanda seguiva su Instagram la Suarez fino a ieri sera, anzi fino a 7 ore prima del suo strano messaggio, aveva messo un “me gusta” a una storia della China. E poi l’ha cancellato. Inoltre la Suarez è famosa in Argentina per aver già “causato” nel 2015 la separazione dell’attore Benjamin Vicuña dall’allora sua compagna. La Suarez al momento sta lavorando a un film a Madrid, in Spagna. Mentre Maurito, come arcinoto, vive e lavora al Psg e a Parigi.