WhatsApp ha lanciato la nuova funzione black list di contatti per selezionare tutti quelli a cui nascondersi quando si è online. Parliamo ovviamente della celebre e popolare applicazione informatica di messaggistica istantanea centralizzata statunitense creata nel 2009 da WhatsApp Inc. e dal 19 febbraio 2014 facente parte del gruppo Meta, Inc. L’ultimo accesso di WhatsApp è diventata negli anni una funzione da gestire. C’è chi ha scelto di togliere l’orario in cui è entrato per l’ultima volta nell’applicazione per non essere disturbato e chi invece dichiara di essere indifferente all’idea che i propri contatti possano vedere l’attività social.

WhatsApp – Foto: Pixabay.com

Un aggiornamento modificherà infatti la funzione “ultimo accesso”, tenendo alla larga i più invadenti, molesti o indesiderati. Una scelta motivata da questioni di privacy per garantire al meglio il diritto alla riservatezza dei dati personali. Finora, però, vi erano solamente tre scelte: potevamo mostrare il nostro ultimo accesso all’app a tutti, a nessuno o solamente ai nostri contatti. Bene, con la nuova funzione verrà introdotta l’opzione “Tutti i miei contatti eccetto…”, come già accade con lo stato.

L’obiettivo è proprio quello di garantire maggiore sicurezza e privacy proprio in un periodo in cui sono aumentati a dismisura gli attacchi hacker e l’uso di strumenti tecnologici anche a causa del perdurare della pandemia di Covid. Da semplice chat, WhatsApp è infatti diventata uno strumento di lavoro e spesso può essere utile nascondere la propria presenza ai contatti professionali ma magari non a tutti.

Vista finora solo sulla versione Beta di WhatsApp per Android, è probabile che la funzione verrà estesa a tutti anche se non si sa quando. Generalmente WhatsApp è molto lenta nel dispensare nuove funzioni e così potrebbero passare mesi prima di vederla.

