Who’s In Your Head è il nuovo singolo dei Jonas Brothers, il noto gruppo musicale statunitense composto dai fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas. La loro popolarità è dovuta soprattutto alla partecipazione della band a svariate serie tv e film su Disney Channel tra il 2004 e il 2013, tra cui Hannah Montana, Camp Rock e Jonas L.A. Il brano è disponibile dal 17 settembre scorso mentre il video ufficiale è disponibile dal 30 settembre scorso ed è stato diretto da Christian Breslauer. Who’s In Your Head è arrivato dopo il singolo Remember This, pubblicato dalla band, lo scorso giugno.

Il brano è stato presentato in anteprima durante il loro tour. Who’s In Your Head è un singolo che i Jonas Brothers hanno scritto in collaborazione con gli autori e produttori svedesi, Max Martin e Rami Yacoub, artefici di molte hit che hanno fatto la storia del pop anni ’90 e 2000 come Shape of My Heart e The Call dei Backstreet Boys, Oops!… I Did It Again, Stronger, Lucky, Overprotected e I’m Not a Girl, Not Yet a Woman di Britney Spears, It’s Gonna Be Me degli ‘Nsync e molte altre. Max Martin e Rami Yacoub sono tornati a lavorare insieme dopo più di dieci anni.

La discografia dei Jonas Brothers

Album in studio

2006 – It’s About Time

2007 – Jonas Brothers

2008 – A Little Bit Longer

2009 – Lines, Vines and Trying Times

2019 – Happiness Begins



Album dal vivo

2009 – Music from the 3D Concert Experience

2009 – Live: Walmart Soundcheck

2013 – LiVe



Raccolte

2019 – Music from Chasing Happiness

Le tournée dei Jonas Brothers

2005 – Jonas Brothers Fall 2005 Promo Tour

2006 – Jonas Brothers American Club Tour

2007 – Marvelous Party Tour

2008 – When You Look Me in the Eyes Tour

2008 – Burning Up Tour

2009 – Jonas Brothers World Tour 2009

2010 – Jonas Brothers/Camp Rock 2 World Tour 2010

2012/13 – Jonas Brothers World Tour 2012/2013

2019/20 – Happiness Begins Tour

2021 – Remember This Tour