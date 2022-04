Will Of The People è il nuovo album dei Muse: la tracklist

Will Of The People è il nuovo album dei Muse, che sarà disponibile a partire dal prossimo 26 agosto (già disponibile in pre-order). I Muse torneranno con un album di inediti a distanza di circa quattro anni dal loro ultimo lavoro in studio, Simulation Theory, pubblicato nel 2018. Will Of The People, nono album dei Muse, è anticipato dai singolo, Won’t Stand Down, pubblicato a gennaio, e da Compliance, nuovo singolo già disponibile dal 17 marzo 2022.

Will Of The People è un album nato tra Los Angeles e Londra, stando alle dichiarazioni ufficiali di Matt Bellamy, e prodotto interamente dalla band.

Il frontman dei Muse ha dichiarato che le canzoni contenute nell’album risentono “della crescente incertezza e instabilità nel mondo” e di eventi come “la pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell’ordine globale”.

Il nuovo album viene descritto come “un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo”.

Per il mixaggio, i Muse hanno collaborato con Serban Ghenea, vincitore di un Grammy Award, che ha mixato otto tracce del nuovo album, Dan Lancaster, che ha mixato Won’t Stand Down, e Aleks von Korff, che ha curato il mixaggio della traccia Kill Or Be Killer.

Will Of The People dei Muse: la tracklist dell’album

Will Of The People Compliance Liberation Won’t Stand Down Ghosts (How Can I Move On) You Make Me Feel Like It’s Halloween Kill Or Be Killed Verona Euphoria We Are Fucking Fucked

La discografia dei Muse

Album in studio

1999 – Showbiz

2001 – Origin of Symmetry

2003 – Absolution

2006 – Black Holes and Revelations

2009 – The Resistance

2012 – The 2nd Law

2015 – Drones

2018 – Simulation Theory



Album dal vivo

2008 – HAARP

2013 – Live at Rome Olympic Stadium



Raccolte

2002 – Hullabaloo Soundtrack

2019 – Origin of Muse