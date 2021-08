“Ylenia Carrisi ha incontrato il fratello Yari”, l’indiscrezione fa infuriare Al Bano e Romina

“Ylenia Carrisi ha incontrato il fratello Yari”, l’indiscrezione ha fatto infuriare sia Al Bano Carrisi che la sua ex moglie Romina Power. Il rumor shock è stato diffuso da Ivan Rota su Dagospia: “Yari Carrisi, figlio di Al Bano spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori”.

Albano Carrisi con Romina Power – Foto: Instagram

Dagospia ha poi continuato: “Queste erano state le sue parole: ‘Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro’. L’uomo continua dicendo queste parole: ‘Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto’. Grande stupore per le sue dichiarazioni”.

L’ex concorrente di Pechino Express, Yari Carrisi, ha smentito tutto all’Adnkronos: “Questa notizia è completamente falsa. Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso. Comunque Ylenia era la persona più colta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel modo fisico e spirituale”.

Romina Power ha sbottato: “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare”.

Al Bano ha sottolineato: “Rimango stupito. Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace”.

Ylenia scomparve nel nulla da New Orleans, dopo aver incontrato il musicista di strada Alexander Masakela. La famiglia riuscì a sentirla l’ultima volta a fine dicembre del 1994. Poi più nulla. L’ipotesi più accreditata è che fosse finita nelle acque del Mississipi.