Young Heart è il nuovo album di Birdy: la tracklist

Young Heart è il nuovo album di Birdy, la 25enne cantautrice e musicista britannica Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde. Il suo nome d’arte nasce dal soprannome che le diedero i suoi genitori poiché quando era piccola mangiava come un uccellino. È pro-nipote da parte di padre del famoso attore inglese Dirk Bogarde (di origini olandesi). Il suo nuovo progetto discografico arriva a cinque anni di distanza dal precedente Beautiful Lies. Il primo singolo estratto da Young Heart è Surrender. Nell’album, sono presenti altri brani già pubblicati da Birdy quest’anno come Second Hand News, Deepest Lonely e Loneliness.

Birdy – Foto: Facebook

La bravissima cantautrice e pianista britannica, nota in Italia soprattutto per i singoli Skinny Love e People help the people (entrambi certificati Disco di Platino nel nostro Paese), ha dichiarato alla stampa: “Sono molto orgogliosa di questo album. Il mio precedente lavoro era più teatrale, una grande produzione. Questa volta ho fatto un passo indietro, qui non troverete nulla di superfluo”. Per poi sottolineare: “Quest’album rappresenta esattamente chi sono ora. Sono cresciuta molto negli ultimi cinque anni e ho fatto molte esperienze che mi hanno aiutato a comprendere meglio il mondo e me stessa. Quest’album significa molto per me e lo voglio proteggere”.

Young Heart di Birdy: la tracklist del suo nuovo album

The Witching Hour – Intro Voyager Loneliness The Otherside Surrender Nobody Knows Me Like You Do River Song Second Hand News Deepest Lonely Lighthouse Chopin Waltz in A Minor – Interlude Evergreen Little Blue Celestial Dancers New Moon Young Heart

Birdy: album in studio

2011 – Birdy

2013 – Fire Within

2016 – Beautiful Lies

2021 – Young Heart

Birdy: premi e riconoscimenti

BRIT Awards

2014 – Candidatura per la miglior artista femminile britannica



Echo Award

2014 – Miglior artista femminile internazionale



Grammy Awards

2013 – Candidatura per la miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi per Learn Me Right (con i Mumford & Sons)



Premios 40 Principales

2014 – Miglior nuova artista internazionale

2014 – Candidatura per il miglior album internazionale per Fire Within