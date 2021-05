Young Heart è il nuovo album di Birdy: la tracklist

Young Heart è il nuovo album di Birdy, che arriva a cinque anni di distanza dal precedente Beautiful Lies uscito nel marzo 2016. Il primo singolo estratto da Young Heart è Surrender. Nell’album, sono presenti altri brani già pubblicati da Birdy quest’anno come Second Hand News, Deepest Lonely e Loneliness.

La 24enne cantautrice e musicista britannica Birdy, pseudonimo di Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, è tornata sulle scene musicali tra il settembre e il dicembre 2020, dopo anni di assenza, pubblicando un EP intitolato Piano Sketches, con quattro canzoni inedite piano e voce, e successivamente ha pubblicato anche una cover del classico natalizio Have Yourself A Merry Little Christmas. Il 15 Gennaio è uscita Non c’è più musica, canzone in cui duetta con il rapper italiano Mr. Rain.

Ora l’artista si è soffermata sulle differenze tra questo suo nuovo album e il precedente lavoro.

Amatissima tra i giovani e molto popolare sui social, la giovane artista ha affermato: “Sono molto orgogliosa di questo album. Il mio precedente lavoro era più teatrale, una grande produzione. Questa volta ho fatto un passo indietro, qui non troverete nulla di superfluo. Quest’album rappresenta esattamente chi sono ora. Sono cresciuta molto negli ultimi cinque anni e ho fatto molte esperienze che mi hanno aiutato a comprendere meglio il mondo e me stessa. Quest’album significa molto per me e lo voglio proteggere”.

Young Heart di Birdy: la tracklist dell’album

The Witching Hour – Intro Voyager Loneliness The Otherside Surrender Nobody Knows Me Like You Do River Song Second Hand News Deepest Lonely Lighthouse Chopin Waltz in A Minor – Interlude Evergreen Little Blue Celestial Dancers New Moon Young Heart

La discografia di Birdy

I premi di Birdy

BRIT Awards

2014 – Candidatura per la miglior artista femminile britannica

Echo Award

2014 – Miglior artista femminile internazionale

Grammy Awards

2013 – Candidatura per la miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi per Learn Me Right (con i Mumford & Sons)

Premios 40 Principales



2014 – Miglior nuova artista internazionale

2014 – Candidatura per il miglior album internazionale per Fire Within