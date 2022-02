Zona di MomKong: testo e video ufficiale

Zona è il nuovo singolo di MomKong, nome d’arte del cantante di origini algerine Mohammed Ighoubriouen. La protagonista femminile del video musicale di Zona è la vincitrice della seconda edizione del programma La Pupa e il Secchione nonché concorrente del Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani. Momkong e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si sono conosciuti tramite amici in comune. Ecco testo e video ufficiale del nuovo brano dell’artista MomKong.

Momkong e Francesca Cipriani – Foto: Instagram

Zona di MomKong: il testo

Senti il mio cell che suona

Guarda lei quanto è bona

Ora che ho fatto il cash

Porterò con me

Tutta la mia zona

Senti il mio cell che suona

Guarda lei quanto è bona

Ora che ho fatto il cash

Porterò con me

Tutta la mia zona

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Con le bottiglie tutte intorno

Sono brillo già di giorno

Vado a festeggiare uh

Con ragazze e Malibù

È questo quello che voglio

Lo sanno che vengo dal niente

E ora mi vuole questa gente

Non c’eri quando stavo giù

Adesso che sono su

di voi non mi frega niente non vedo non sento non parlo

la vita ti insegna a farlo

non ho mai tradito un khoya chiedilo pure in zona

Ti dirà di sì ogni persona

Ora mi vogliono tutti

Ma io non voglio nessuno

Voglio prendermi tutto

ed essere il numero uno

Senti il mio cell che suona

Guarda lei quanto è bona

Ora che ho fatto il cash

Porterò con me

Tutta la mia zona

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Ora che sono il più fresco

Con la Cipriani ci esco

Questa è la mia rivalsa

Non voglio più gente falsa

Vi ricorderete il nome

Saprete che sono il migliore

Starò in alto coi migliori

Ora guardami in televisione

Momkong

Senti il mio cell che suona

Guarda lei quanto è bona

Ora che ho fatto il cash

Porterò con me

Tutta la mia zona

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi

Zona zona zona ehi.

Zona di MomKong: il video ufficiale