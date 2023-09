Festival di Sanremo 2024 di Amadeus: notizia bomba sul super ospite vip.

C’è grande attenzione attorno alla nuova edizione della kermesse canora nazional popolare. Il direttore artistico e conduttore televisivo Amadeus è scatenato. Lo scoop sulla possibile partecipazione di un celebre artista a Sanremo 2024 è stato lanciato in esclusiva dal direttore del settimanale di cronaca rosa e attualità Roberto Alessi.

Di chi si tratta? Chi vorrebbe come super ospite Amadeus al prossimo Festival della canzone italiana? Un grande artista che dovrebbe omaggiare il compianto Toto Cutugno, famoso e amatissimo cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo deceduto il 22 agosto 2023 all’età di 80 anni.

Uno degli artisti musicali italiani di maggior successo è morto in seguito a una lunga battaglia contro un tumore alla prostata presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche settimana a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ci sarà un grande omaggio a Cutugno durante la prossima edizione del Festival di Sanremo.

A tal proposito il giornalista Roberto Alessi ha scritto: “Ed ecco la notizia bomba. Le righe che avete letto hanno messo in moto un progetto per ora appena abbozzato, ma che, mi assicurano, non può non piacere anche al direttore artistico di Sanremo 2024 Amadeus, un uomo che ha sempre avuto un profondo rispetto per Cutugno perché, dice, ha contribuito a far conoscere la musica italiana nel mondo, un simbolo di Sanremo“.

Un grande amico di Toto Cutugno come super ospite al Festival di Sanremo

Il direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000 ha aggiunto: “L’idea è di avere Adriano Celentano al Festival per cantare L’italiano, il brano più famoso di Cutugno. Quell’omaggio a Toto si trasformerebbe nell’evento top del Festival, come lo era stato per il trio formato da Al Bano, Morandi e Massimo Ranieri quest’anno. In più Toto aveva presentato L’italiano proprio al Festival ‘83″.

Il brano celebre di Toto Cutugno “L’Italiano” era stato scritto proprio per Adriano Celentano, come ha svelato quest’ultimo quando è morto il suo grande amico e collega.

Le dichiarazioni di Adriano su Toto

In occasione della morte di Toto Cutugno, Adriano Celentano ha svelato sul suo profilo Instagram: “Tu insistevi perché io incidessi ‘L’Italiano’… il brano era davvero forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: ‘Io sono un italiano vero’… E io sentirmi pronunciare: ‘Sono un italiano vero’ mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: ‘Ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero”.

Per poi sottolineare: “‘Sì lo so’, gli dissi io, ‘però non mi va di dirlo io…’. Non sempre, ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una ca**ata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene”.