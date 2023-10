Oriana Marzoli cacciata dal Gran Hermano Vip: l’ira funesta del fidanzato Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli è stata cacciata dal Gran Hermano Vip, non si è ritirata. La sua permanenza nella Casa più spiata di Spagna è durata davvero poco. L’ex gieffina vip venezuelana non si è ritirata come era stato inizialmente detto, ma a quanto pare è stata squalificata dal famoso e chiacchierato reality show spagnolo. Il suo fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino vip Daniele Dal Moro, è su tutte le furie. La polemica è esplosa sui social network.

Oriana Marzoli smentisce il ritiro dal Gran Hermano Vip

Oriana Marzoli ha pubblicato alcune storie sui suoi profili social per smentire categoricamente la notizia del suo abbandono volontario dal reality show spagnolo, preannunciando possibili azioni legali. La showgirl ha esordito così: “Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è FALSA. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower, non vi avrei mai delusi”. Daniele ha commentato con queste parole il post social della sua compagna: “Ti amo quanto è vero che me la pagano”.

Per me è quel “grazie a tutti i miei fan non vi avrei mai delusi.” Ori tu non ci hai mai delusi, anzi ci hai confermato la vera, dolce e stupenda persona che sei, ti amiamo Bebè 💖#oriele pic.twitter.com/jQGRrss6EZ — sisonokevin (@Oriele__Era) September 29, 2023

I fan di Oriana sono davvero sconvolti e atterriti. Il popolo del web è in subbuglio. Che cosa è successo realmente nella Casa più spiata e famosa di Spagna?

El trozo de confe emitido en TardeAR confirmando la versión de Oriana. Sólo quería que la dejasen de insultar pero el programa decide llevarla al límite. #GHVIPGala3 #GHVIP29S #orianistas #oriele #OrianaGH29S pic.twitter.com/vOvUmNcdTv — Noita ☕🎈🍀 (@NoemiiiPc) September 29, 2023

L’ira funesta di Daniele Dal Moro

L’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro ha espresso tutta la sua rabbia su Instagram Story: “Oriana Marzoli non ha abbandonato il Gran Hermano Vip, ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le p*rcate che avete fatto sia con lei che con me non verrano insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemmo provvedimenti legali. Ad ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia profondamente la m3rda di persone che siete”.

Come andrà a finire questa brutta storia? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned su iGossip.it!