Sophie Codegoni attacca Alessandro Basciano: “Manipolatore e bugiardo”. Lui replica: “Tiro fuori la verità”

Sophie Codegoni ha attaccato e vuotato il sacco sui motivi della rottura definitiva con Alessandro Basciano a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, visibilmente emozionata, ha svelato tradimenti e mancanze di rispetto da parte del suo ormai ex compagno. La plateale proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è solo un lontanissimo ricordo.

Sophie Codegoni vuota il sacco su Alessandro Basciano a Verissimo

L’ex tronista nonché mamma di sua figlia Celine Blue, nata il 12 maggio di quest’anno, ha rivelato a Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo: “Se non avessimo avuto Celine ci saremmo lasciati da almeno sei mesi. La cosa che ha fatto traboccare il vaso è stato questo tradimento. Ma quando io stavo partorendo Alessandro era a casa a fare un riposino, mi ha detto ‘ti mando tua mamma io vado a dormire’. Quando stavo partorendo io urlavo all’ostetrica ‘chiamate Alessandro’ e lei mi ha risposto ‘no, chi è andato a dormire resta a dormire’. Non era innamorato di me… è andato a dormire quando ero già 7 centimetri dilatata”.

Che gran delusione.

Nessuno ha il diritto di farti sentire sbagliata.

Ne tantomeno un manipolatore come Alessandro Basciano.

Forse la Caldonazzo non aveva tutti i torti, all’epoca.

Ma purtroppo nella “trappola” ci siamo cascati un po’ tutti.#basciagoni pic.twitter.com/71yo6I1bfq — ✨Topina FinoInFondo✨ (@OCCHITETTECULO) October 14, 2023

E poi ancora: “Alessandro ha una grande capacità di manipolazione allucinante. […] La foto all’ospedale? Io ho scoperto le corna, ha fatto la sua serata e la mattina dopo si è sentito debole e è andato all’ospedale. A livello medico stava benissimo. Quando mi hanno chiamato dall’ospedale ho detto loro ‘è un suo modo di attirare la mia attenzione’. Era stato Alessandro a chiedere ai medici di chiamarmi”.

Sophie ha poi ricordato il momento della proposta di matrimonio a Venezia: “La proposta di matrimonio al Festival di Venezia l’ha fatta palesemente per i social, è plateale. Ho iniziato a dubitare del suo amore durante una serata quando si presentò con 100 rose rosse. Io ero la più felice del mondo, ma poi gli ho detto ‘basta 100 rose in maniera plateale, portami un cioccolatino a casa. Basta fare cose plateali quando a casa neanche mi guardi in faccia‘. Chi ti ama non ti tratta così e non è il tradimento, quello è semplicemente una cosa meschina. Chi ti ama non ti fa sentire sbagliata sempre, ha una grande capacità di manipolazione allucinante”.

La padrona di casa Silvia Toffanin ha consigliato all’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni: “Ti do un consiglio come se fossi la mia sorellina: non tornare indietro”.

La replica di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è finito al centro delle polemiche e degli attacchi da parte dei fan dell’ormai ex coppia vip. Lui si è difeso sui social e ha replicato alle accuse dell’ex fidanzata con queste parole: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra 1 altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) ..visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità. E li saranno cavoli amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse son calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano”.

alessandro basciano difenderti, a tuo modo, non ti renderà migliore, anzi, risulterai ancora più patetico e schifo di quando tu in realtà non sia già, quindi ti prego, per l’amor di tua figlia, se almeno a lei dovessi tenere, TACI! pic.twitter.com/dcuEY8sXSF — bex not mader ; 🍵🕸 (@pvrriIIa) October 14, 2023

L’avvocato del dj ed ex gieffino vip ha aggiunto: “Dopo aver visto la puntata di Verissimo il mio cliente (che avrebbe evitato di rendere tutto pubblico) chiederà di poter replicare su ciò che è stato detto nel programma. Perché prima di giudicare è bene sentire sempre tutte le versioni di una storia. Come sappiamo tutti le storie e la realtà possono avere varie versioni e sfaccettature”.