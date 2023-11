Ilary Blasi sull’ex marito Francesco Totti: “Mi chiese determinate cose per fidarsi di me”

Ilary Blasi è tornata a parlare dell’ex marito Francesco Totti nel suo documentario Unica targato Netflix. La famosa e popolare conduttrice tv di Mediaset ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in merito alla chiacchieratissima separazione dall’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio senza nascondersi e confessando di aver mentito al Pupone in merito all’uomo misterioso, Cristiano Iovino.

Oggi va a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary e Bastian. Idem per la relazione sentimentale di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Però Ilary Blasi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nel documentario Unica, rivelando verità molto scomode sul conto dell’ex marito.

“A lui non interessava il fatto che la stampa parlava di Noemi, non gliene fregava – ha rivelato Ilary a Unica –. Per lui, l’importante, era il mio caffè (che Ilary ha preso insieme all’amica Alessia a casa di un uomo misterioso, che i magazine hanno rivelato essere Cristiano Iovino, ndr). Infatti mi mise davanti una scelta, mi disse: ‘Per far sì che io mi possa fidare nuovamente di te tu non devi mai più vedere Alessia, ti devi cancellare da tutti i social, cambiare numero di telefono e smettere di lavorare‘. Quello che lui mi stava chiedendo era quello di scegliere fra la mia vita e la sua vita. Io ho scelto me. Non era il modo giusto per recuperare la fiducia. Il fatto che io abbia rifiutato lui l’ha visto come un non tenere alla famiglia, non tenere a lui”.

L’ex presentatrice tv del Grande Fratello Vip non ha fortunatamente seguito i consigli forzati dell’ex marito Totti. Pertanto ha mantenuto i rapporti con la sua amica Alessia, ha lavorato come conduttrice tv all’Isola dei famosi e non ha cambiato numero di telefono. Come ha giustamente dichiarato a Unica: “Io ho scelto me”. Bravissima Ilary!