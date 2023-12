Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Mi ha tradito almeno una dozzina di volte, sono caduta in depressione”

Belen Rodriguez ha rivelato a Domenica In di Mara Venier che l’ex marito Stefano De Martino l’ha tradita almeno una dozzina di volte. Un racconto duro, sofferto e travagliato della celebre showgirl, conduttrice tv, modella e imprenditrice argentina naturalizzata italiana poiché ha toccato anche l’argomento depressione. Un male terribile che ha bussato anche alla sua porta in questo terribile e durissimo 2023 che l’ha portata a stare lontana dalla televisione e a ricovarsi in una clinica per riprendere in mano la sua vita.

In precedenza Stefano De Martino aveva rivelato a Belve che il suo matrimonio con Belen Rodriguez non era finito per colpa di un tradimento. Ora la mamma vip argentina naturalizzata italiana ha deciso di raccontare tutta la verità, senza sconti o censure.

L’ex presentatrice tv de Le Iene ha rivelato: “Il matrimonio è in salute e malattia, penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi quando è arrivata la malattia – perché la depressione lo è, è una brutta malattia – non hanno saputo farlo, non hanno saputo accompagnarmi, mi sono sentita sola, tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto…con tutte quante, una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”.

De Martino sapeva di essere stato scoperto? No, la Rodriguez ha preferito tenersi tutto dentro: “Lo sta scoprendo ora, gli ho parlato solo dell’ultima. Ma dopo tutto questo è arrivata la depressione”. Tutto è cominciato facendo fatica a respirare, poi è dimagrita arrivando a pesare 49 chili (“ora ne peso 57”): “Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni ma la luce piano piano è tornata. All’inizio stavamo assieme ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo essere un marito: io se ti vedo cadere ti prendo la mano e ti aiuto a rialzarti. Per me non mi amava”.

Alla fine, il matrimonio è arrivato al capolinea e lei ha lasciato De Martino con una lettera: “Lui mi aveva lasciata con un WhatsApp l’ultima volta, quindi sono stata anche elegante”. Poi ha deciso di farsi aiutare ricoverandosi per venti giorni in una clinica: “Mi sono autoconsegnata perché non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono guardata e mi sono detta: ‘stai morendo’. In un momento di lucidità me ne sono accorta, la depressione non te lo fa vedere”.

Ora come vede il suo futuro? “Radioso, luminoso, pieno di consapevolezza”, ha ammesso parlando per la prima volta pubblicamente del nuovo compagno, Elio Lorenzoni, che da poco le ha regalato un anello di fidanzamento.

“Eravamo amici, – ha spiegato la soubrette argentina – ci conosciamo da dodici anni, ma era tanto per bene e non riconoscevo l’amore nel suo essere così per bene: oggi ho una persona per bene accanto e non mi sembra vero. Ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno: mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti e non era neanche piacevole starmi vicino in quei momenti. Mi fa sentire piccola. All’inizio, quando mi riempiva di attenzioni, dicevo: ‘Basta, mi arrangio da sola. Non ero abituata’. Ora sto vivendo un sogno: questo non lo mollo più”.