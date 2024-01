Belen Rodriguez conferma il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi: arriva la ricostruzione di Chi

Belen Rodriguez ha confermato pubblicamente su Instagram il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Il blogger e influencer Alessandro Rosica ha dichiarato sui suoi social: “Lei per me non è una santa e lo riconfermo, le dico lo stesso anche in privato. Però ho fatto molti scoop su Stefano. Le signorine non sono 12 cara Belen, ma di più, guarda poi con chi ti ha tradita. Se vuoi ti mando tutto il materiale. Gente vicino a Stefano, giornali forti, giornaletti piccoli, personaggi, non hanno voluto prendere le mie esclusive e non hanno voluto parlarne. Io avevo foto, video, messaggi. Hanno voluto proteggere Stefano. Ok attaccare Belen, che non è una santa, ma perché lui deve passare da Santo? Far passare da poco di buono lei e lui da santo non va bene“.

“Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si é presso delle brutte parole. – ha scritto poi Belen nel suo nuovo intervento social –. Adesso devo solo dire che avevi ragione, e grazie per i preziosi aggiornamenti“.

Ora è arrivata la ricostruzione del settimanale di cronaca rosa Chi: “I tempi del flirt incriminato, però, sarebbero precedenti a quelli dell’avvenuta scoperta e del relativo scoop: la liaison risalirebbe al 2018, anno in cui l’ex ballerino di Amici e la Marcuzzi si ritrovarono colleghi all’Isola dei famosi, lei come conduttrice e lui come inviato (voluto da Alessia stessa). All’epoca De Martino era libero: il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi, invece, era sposatissima: si era scambiata le fedi l’anno prima con Paolo, ma non aveva certo rinunciato a flirtare platonicamente. Fatto sta che sui set fotografici della copertina di Chi e degli spot dell’Isola l’intesa tra Alessia e Stefano è palpabile e vede il clou pubblico durante la finale del reality, quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore”.

Per poi aggiungere: “Durante la recente intervista a Domenica In Belen non era entrata nei dettagli (sua scelta o fairplay di Mara Venier nei confronti di due colleghi Rai?). La Rodriguez non fa nomi, ma è evidente che ne avrebbe tanta tanta voglia… E tutti si chiedono: tra loro, c’è anche la Marcuzzi? […] Poi però Belen ha confermato su Instagram. Per gli altri protagonisti del triangolo, invece, è diverso: entrambi hanno sempre negato, prima, durante e dopo il divampare del pettegolezzo, e ora più che mai si guardano bene dall’entrare nel merito. Per discrezione, certo, e forse anche perché, lavorativamente parlando, hanno molto più da perdere“.