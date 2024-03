Kate Middleton ha il cancro: il video commuove il mondo

Kate Middleton ha il cancro. La principessa del Galles ha pubblicato un video sui propri canali social per rivelare la malattia. Il video ha commosso il mondo, mettendo a tacere speculazioni e complotti che da settimane circolano sul suo conto in particolar modo dopo il clamoroso boomerang della foto di famiglia ritoccata. Il 17 gennaio scorso la principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, era stata ricoverata alla London Clinic per un “intervento chirurgico addominale programmato”. Kensington Palace aveva annunciato che Kate avrebbe lasciato gli impegni pubblici per tre mesi, un periodo sufficientemente lungo a far preoccupare i sudditi del Regno Unito.

La battaglia di Kate Middleton contro il cancro

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra – ha rivelato Kate Middleton – e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l’operazione hanno stabilito che c’era un cancro. È stato ovviamente un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento”.

La nuora di re Carlo d’Inghilterra ha continuato: “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”.

La principessa non ha tralasciato di ringraziare il principe William per la vicinanza. In questo momento averlo al suo fianco è stata una “grande fonte di conforto e rassicurazione”. Kate ha poi rivolto un pensiero ai sudditi che l’hanno sostenuta in questo difficile momento: “Grazie per l’amore, il sostegno e la gentilezza che è stato mostrato da tanti di voi, significa molto per entrambi”. Poi è tornata a parlare degli ultimi difficili mesi: “Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso cura di me, cosa di cui sono molto grata”.

L’annuncio della principessa del Galles Kate Middleton arriva un mese e mezzo dopo l’altro drammatico comunicato su re Carlo III che ha un tumore. Dopo la morte della regina Elisabetta II, la famiglia reale britannica è piombata nel periodo più buio della sua storia.

La malattia sta mettendo a dura prova la monarchia inglese ma anche i sudditi. Nell’ultima parte del suo video messaggio, Kate ha parlato dei suoi impegni pubblici: “La famiglia ora ha bisogno di tempo, spazio e privacy. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo”.

Poi l’ultimo pensiero lo ha riservato ai malati di cancro: “Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”.