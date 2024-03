Melissa Satta dopo la rottura con Matteo Berrettini dice stop allo sciacallaggio mediatico

Melissa Satta dopo la rottura con Matteo Berrettini ha detto stop allo sciacallaggio mediatico e ha deciso di ricorrere alle vie legali contro certa stampa italiana ed estera. Perché? Che cosa è successo? Oltre ai tanti hater che l’hanno definita come principale causa delle distrazioni dell’ex fidanzato dal tennis, alcuni tabloid inglesi e giornali italiani l’hanno squalificata come madre, donna e persona etichettandola come “sex addict supermodel”. Un vero e proprio sciacallaggio mediatico e social a cui l’ex velina di Striscia la notizia ha deciso di opporsi in tutte le sedi competenti.

Lo sfogo social di Melissa Satta

«Eccomi qua – ha dichiarato l’ex fidanzata di Matteo Berrettini e mamma vip Melissa Satta -, costretta ancora una volta ad assumere la mia autodifesa di fronte al tribunale dell’inquisizione mediatica», esordisce così Satta, con la minaccia di querelare i siti e i giornali (a dire il vero prevalentemente britannici, ndr) che secondo lei sono andati oltre il semplice gossip. «Sono stata messa sul banco degli imputati nonostante non abbia commesso alcun crimine, questo è sciacallaggio sociale. Non vedevano l’ora di additarmi come “sex addicted” per rendere più gustosa la notizia della mia discussa rottura».

Da qui la promessa di adire alle vie legali: «Per me è stata una dura prova psichica sopportare tutto questo, perché a molti pennivendoli non importa nulla delle sofferenze causate alla mia integrità e alla mia salute mentale». Con una precisazione: «Non voglio strumentalizzare il sessismo, ma certi messaggi diffusi dai media, che diventano virali sul web, possono provocare in una persona effetti devastanti. È stata messa in pericolo la mia incolumità. Non si tratta di un incidente isolato, per questo stavolta andrò a fondo con le querele».

La modella e soubrette sarda ha invitato la stampa a una riflessione (si è scusata con quanti svolgono invece questo mestiere con consapevolezza e correttezza), dando vita a una battaglia che non ritiene utile solo a se stessa, ma a chiunque possa ritrovarsi nella sua condizione: «Non è solo una missione personale, in difesa della mia dignità e di quella di mio figlio, bensì una conquista di civiltà nei confronti del ruolo che l’informazione deve svolgere al giorno d’oggi e delle responsabilità a cui deve essere richiamata».

Melissa Satta e Matteo Berrettini: love story finita

I due personaggi famosi del jet set nazionale si sono conosciuti tramite amici comuni poco prima di Natale 2022. Di lì a poco sono iniziate a circolare le prime foto insieme, prima a una partita di basket al forum d’Assago, poi mano nella mano in giro per le vie di Milano.

Il loro amore è durato soltanto un anno. A darne notizia pubblicamente è lo stesso tennista. “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme – ha detto Berrettini -. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”.

E poi ancora: “Non è successo niente di particolare tra noi due. Devo ringraziare Melissa per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”.

