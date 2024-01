Shannen Doherty rivela: “Mi resta poco tempo, il mio funerale è già pronto”

Shannen Doherty ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti e al tempo stesso sensibili sulla sua vita nell’ultima puntata del suo podcast Let’s be clear with Shannen Doherty. La star di Beverly Hills, 90210 lotta contro un tumore al quarto stadio dal 2015. Ora ha voluto aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute durante una toccante chiacchierata con il suo amico Chris Cortazzo, che è anche l’esecutore testamentario. Ha confessato che le resta poco tempo e ha già preparato il suo funerale.

“So che sono discorsi che possono sembrare morbosi – ha rivelato la famosa attrice – ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”.

Ha poi elencato le clausole per il suo funerale: “In primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi”.

Ha poi continuato il suo discorso attaccando tutti coloro che non vorrebbe al suo funerale, che per lei dovrebbe essere una festa: “Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura, quindi voglio apparire bene. Perché voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: grazie a Dio quella st***za adesso è morta. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore”.

