Alexandre Aja dirigerà il film horror Elijah

Il regista francese Alexandre Aja torna dietro la macchina da presa per dirigere il film horror Elijah per Searchlight Pictures.

Alexandre Aja- foto seriesdefilms.com

Dopo Crawl, infatti, Alexandre Aja si occuperà del film horror Elijah che verrà prodotto dalla nuova etichetta Disney, la Searchlight Pictures.

La casa di produzione diventata di proprietà della Disney continua a sviluppare una serie di progetti di genere dopo Ready or Not e Antlers.

La sceneggiatura di Elijah firmata da Cory Goodman è stata rielaborata a quattro mani da Alexandre Aja e Gregory Levasseur.

Il film racconterà la storia di un ragazzino che invita un uomo misterioso a entrare in casa nella speranza che possa salvare sua madre malata. Ben presto però capisce che lo sconosciuto non è chi dice di essere.

A produrre la pellicola saranno Goyer e Keith Levine per la casa di produzione Phantom Four e Adam Goldworm per Aperture Entertainment.

Il vicepresidente senior dell’etichetta Searchlight, DanTram Nguyen, sta supervisionando la pellicola insieme al manager Apolline Berty.

Al momento non ci sono notizie riguardanti il cast e la data di uscita, ma ci sono tutte le premesse per un film horror davvero promettente. Non ci resta che aspettare.