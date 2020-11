Ally McBeal è una serie televisiva statunitense di successo creata da David E. Kelley e trasmessa in Italia dal 2000 al 2005.

Cast Ally McBeal- foto ecartelera.com

In 5 stagioni lo show ci ha raccontato la vita professionale e privata di Ally McBeal, una giovane avvocatessa dello studio Cage & Fish di cui è socio un suo vecchio compagno di università.

Il successo della comicità non-sense ha dato forma allo spin-off Ally del 1999 (mai arrivato in Italia) in cui si sviscerava la vita privata della protagonista.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamo insieme nella carrellata di foto di attori Ally McBeal: ieri e oggi!

Calista Flockhart

Calista Flockhart- foto pinterest.com

Calista Flockhart è Ally McBeal, l’avvocatessa protagonista della serie. È una ragazza egocentrica e paranoica che si divide tra la carriera e la ricerca dell’uomo perfetto.

Ally arriva allo studio Cage & Fish e scopre di dover lavorare fianco a fianco al suo ex ragazzo (suo grande amore sin dall’infanzia) che si è sposato. Questo creerà scompiglio e rivalità.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in altre serie tv importanti come Bash: Latter-Day Plays, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia e Supergirl.

Al cinema ritroviamo Calista Flockhart in Last Shot di Jeff Nathanson e Fragile – A Ghost Story di Jaume Balagueró.

Greg Germann

Greg Germann- foto ew.com

Greg Germann è Richard Fish, socio fondatore dello studio Cage&Fish di Boston. È lui che assume la protagonista.

Richard svolge la professione puntando ai soldi e si mostra preda delle belle donne e del sesso nella vita privata. È attratto dalle donne mature, di cui apprezza il collo.

L’attore, dopo lo show, ha lavorato in Eureka, Desperate Housewives, Ghost Whisperer – Presenze, CSI – Scena del crimine, CSI: NY, Aiutami Hope!, Hawaii Five-0, House of Lies, Drop Dead Diva, Law & Order – Unità vittime speciali, NCIS – Unità anticrimine, Blue Bloods, Le regole del delitto perfetto, Chasing Life, Limitless, Once Upon a Time, Brooklyn Nine-Nine, Compagni di università e Grey’s Anatomy.

Si è dedicato anche al cinema con progetti come Friends with Money, Quarantena, Colpi da maestro e Duri si diventa.

Peter MacNicol

Peter MacNicol- foto yahoo.com

Peter MacNicol è John “Biscottino” Cage, l’altro socio fondatore dello studio Cage&Fish in cui inizia a lavorare Ally.

John è un uomo stravagante che soffre della sindrome di Tourette, si comporta in modo goffo e si indentifica in Barry White.

Dopo Ally McBeal , l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Numb3rs, ,24, Grey’s Anatomy, Game Change, Terapia d’Urto, Agents of S.H.I.E.L.D., CSI: Cyber, The Big Bang Theory e Una serie di sfortunati eventi.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Breakin’ All the Rules di Daniel Taplitz e Battleship di Peter Berg.

Gil Bellows

Gil Bellows- foto pinterest.com

Gil Bellows è Billy Allen Thomas, il primo grande amore di Ally. Si è sposato con Giorgia ed è un avvocato dello studio Cage&Fish.

L’attore, dopo la serie, ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Tra le sue apparizioni ricordiamo Second String, Whitewash: colpevole fino a prova contraria, Blind Horizon – Attacco al potere, Fast Food High, Caccia al killer, A Bear Named Winnie, Zeyda and the Hitman, Cooking Lessons, Childstar, How’s My Driving, Pursued – Senza scrupoli, EMR e Terminal City.

E ancora The Weather Man – L’uomo delle previsioni, Keep Your Distance, bgFATldy, Final Days of Planet Earth, Québec, Kill Kill Faster Faster, 24: Redemption, FlashForward, Smallville, Unthinkable, Hunt to kill, Hates – House at the End of the Street, Fury, Parkland, Ascension, La regola del gioco, The Calling – Vocazione omicida, Life on the Line, 22.11.63 e Scary Stories to Tell in the Dark.

Courtney Thorne-Smith

Courtney Thorne-Smith- foto m.dama.bg

Courtney Thorne-Smith è Georgia Thomas, moglie di Billy e avvocatessa dello studio Cage&Fish. La presenza della donna spiazzerà Ally e creerà tensione anche sul lavoro.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorati in altri progetti per la televisione come La vita secondo Jim, Le ragazze del campus, Due uomini e mezzo, Fresh Off the Boat, Site Unseen: An Emma Fielding Mystery, Emma Fielding – Il sito perduto Past Malice: An Emma Fielding Mystery e Mom.

Lucy Liu

Lucy Liu- foto pinterest.com

Lucy Liu è Ling Woo, una donna d’affari e avvocato. La donna viene assunta nello studio Cage&Fish e diventa la fidanzata di Richard Fish (uno dei soci fondatori).

L’attrice non ha bisogno di presentazioni. Dopo lo show è apparsa in televisione con Joey, Ugly Betty, Cashmere Mafia, Dirty Sexy Money, Southland, Elementary e Why Women Kill.

Al cinema la ritroviamo in Ballistic, Cypher, Chicago, Charlie’s Angels – Più che mai, Kill Bill: Volume 1, Kill Bill: Volume 2, 3 Needles, Domino, Slevin – Patto criminale, Nome in codice: Cleaner, La setta delle tenebre, I Love Movies, Contrasti e amori, Nómadas, The Trouble with Bliss, Detachment – Il distacco, Un giorno questo dolore ti sarà utile, L’uomo con i pugni di ferro, Future World, Come far perdere la testa al capo e Le ragazze del Pandora’s Box.

Portia De Rossi

Portia De Rossi- foto inspiredot.net

Portia De Rossi è Nelle Porter, un avvocato che entra a far parte dello studio Cage&Fish. La donna vive una relazione difficile con John Cage (uno dei soci fondatori).

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con The Twilight Zone, Arrested Development – Ti presento i miei, Nip/Tuck, Better Off Ted – Scientificamente pazzi, Mockingbird Lane, Sean Saves the World, Scandal e Santa Clarita Diet.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Amanda Lee Rogers (alias Portia De Rossi) in Dead & Breakfast, Cursed – Il maleficio e Now Add Honey.

Jane Krakowsi

Jane Krakowsi- foto wisst-ihr-noch.de

Jane Krakowsi è Elaine Vassel, la segretaria di Ally. È una donna ficcanaso e pettegola che sa tutto della vita privata degli avvocati dello studio.

Elaine crede di essere una ballerina e una cantante formidabile e per questo si esibisce spesso dentro e fuori lo studio. È molto creativa con le sue invenzioni “reggi-viso”, “vibra-seno” e “preservativi con dedica”.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Just a Walk in the Park, Everwood, Hack , Law & Order – Unità vittime speciali, A Christmas Carol, Mom at Sixteen, 30 Rock, A Muppets Christmas: Letters to Santa, Modern Family, Unbreakable Kimmy Schmidt, Younger e Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo.

Jane Krakowsi si è dedicata anche al cinema con le prove Adult Beginners, I segreti di Big Stone Gap e Pixels.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.- foto tvserial.it

Robert Downey Jr. è Larry Paul, il grande amore di Ally dopo Billy. È un avvocato, è divorziato e ha un figlio vive a Detroit con la madre. È proprio per stare più vicino al figlio che Larry lascia la protagonista.

Dopo Ally McBeal, l’attore si è dedicato quasi completamente al cinema: The Singing Detective, Gothika, Eros, Game 6, Kiss Kiss Bang Bang, Good Night, and Good Luck., Guida per riconoscere i tuoi santi, Shaggy Dog – Papà che abbaia… non morde, A Scanner Darkly – Un oscuro scrutare, Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus, Zodiac, Le regole del gioco e Charlie Bartlett.

E ancora Iron Man, L’incredibile Hulk, Tropic Thunder, Il solista, Sherlock Holmes, Iron Man 2, Love & Distrust, Parto col folle, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, The Avengers, Iron Man 3, Chef – La ricetta perfetta, The Judge, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Dolittle e Black Widow.

Lisa Nicole Carson

Lisa Nicole Carson- foto abcnews.go.com

Lisa Nicole Carson è Renee Raddick, la migliore amica e coinquilina di Ally. È un procuratore distrettuale.

L’attrice, dopo Ally McBeal, non si è dedicata molto al mondo della recitazione. È apparsa in televisione soltanto con la miniserie The New Edition Story.

Anne Heche

Anne Heche- foto cabroworld.com

Anne Heche è Melanie West, il secondo amore di John Cage. È una donna nevrotica affetta dalla sindrome di Tourette. La storia finirà a causa della volontà ferrea della donna di non diventare madre.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Gracie’s Choice, Everwood, Nip/Tuck , Le campane d’argento, Desiderio fatale, Everwood, Masters of Science Fiction, Men in Trees, Hung – Ragazzo squillo, Il silenzio del testimone, Dig, Quantico, Aftermath, The Brave e Chicago P.D..

Al cinema è apparsa in vari film, tra i quali ricordiamo Prozac Nation, John Q, Birth – Io sono Sean, Sexual Life, Suffering Man’s Charity, What Love Is, Toxic Skies, Toy Boy, Benvenuti a Cedar Rapids, Rampart, Il mondo di Arthur Newman, Joker – Wild Card, Catfight – Botte da amiche, Adorabile nemica, Armed Response e Migliori nemici.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere- foto joinfo.ua

Hayden Panettiere è Maddie Harrington, figlia di Ally McBeal. La bambina è stata concepita utilizzando un ovulo congelato dell’avvocatessa.

A 10 anni Maddie, dopo un’indagine legata alla morte del padre, scopre l’identità della madre biologica e decide di vivere con lei.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in televisione con Law & Order – Unità vittime speciali, Normal, Malcolm, Tiger Cruise – Missione crociera, Lies My Mother Told Me, Una donna alla Casa Bianca, Skater Boys, Heroes, Amanda Knox e Nashville.

La ritroviamo al cinema con Quando meno te lo aspetti, Il lago dei sogni, Striscia, una zebra alla riscossa, Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, Mr. Gibb, The Architect, Ragazze nel pallone – Tutto o niente, Shanghai Kiss, Un segreto tra di noi, Una notte con Beth Cooper, Scream 4, The Forger e Custody.