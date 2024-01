Anatomia di una Caduta: sinossi del film di Justine Triet in streaming su Mubi

Anatomia di una Caduta di Justine Triet, film vincitore della Palma D’Oro al 76º Festival di Cannes e candidato ai Premi Oscar 2024 con cinque nomination tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista sarà in streaming su Mubi a partire dal 22 marzo. Interpretato da Sandra Huller, la pellicola cinematografica è un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi.

Ha riscosso grande successo di critica e pubblico e ha vinto numerosi premi tra cui due Golden Globe per Miglior Film Straniero e Migliore Sceneggiatura e sei European Film Awards (EFA) tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista. Il film ha ottenuto anche cinque nomination agli Oscar 2024: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista, Miglio Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio.

Quando suo marito Samuel viene misteriosamente trovato morto nella neve sotto il loro isolato chalet, Sandra diventa la principale indiziata nel momento in cui la polizia inizia a chiedersi se sia caduto o se sia stato spinto. Il processo si trasforma presto in un viaggio psicologico nelle profondità del complicato matrimonio di Sandra e Samuel.

Justine Triet ha diretto anche TWO SHIPS, cortometraggio presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, LA BATAILLE DE SOLFÉRINO, per la quale ha ricevuto la candidatura per la migliore opera prima ai Premi César 2014, TUTTI GLI UOMINI DI VICTORIA presentato alla Settimana Internazionale della Critica del 69º Festival di Cannes, dov’era il film d’apertura e SYBIL, presentato in Concorso al 72º Festival di Cannes.

Per quanto riguarda Mubi, si tratta di un servizio di streaming globale, una casa di produzione e di distribuzione di film, che ha la missione di valorizzare il grande cinema. Crea, cura, acquisisce e seleziona film visionari, rendendoli accessibili al pubblico di tutto il mondo.

Mubi è un luogo dove scoprire film ambiziosi di filmmaker visionari. Da registi iconici ad autori emergenti. Tutti selezionati con cura dagli stessi programmatori. Con Mubi go, i membri di alcuni paesi possono ottenere un biglietto gratuito ogni settimana per vedere i migliori film in uscita in sala. E Notebook esplora tutti gli aspetti della cultura cinematografica — sia su carta che online.