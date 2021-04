Aquaman 2: Pilou Asbaek entra nel cast del sequel DC Comics

Aquaman 2 promette grandi sorprese non solo per la trama, ma anche per gli attori che affiancheranno Jason Momoa. Infatti tra le new entry c’è Pilou Asbaek.

Pilou Asbaek- foto instagram.com

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Da Il Trono di Spade ad Aquaman 2: la carriera di Pilou Asbaek sembra collezionare un successo dietro l’altro.

Stando a quanto rivelato da Deadline, infatti, l’attore sarebbe in trattative con la Warner Bros. per lavorare al fianco del protagonista Jason Momoa.

Aquaman 2 sarà l’occasione per l’ex interprete del Re delle Isole di Ferro Euron Greyjoy e l’ex capo dei Dothraki Khal Drogo di tornare a lavorare fianco a fianco.

Al momento non sono state diffuse informazioni riguardanti il personaggio che verrà interpretato da Pilou Asbaek, ma il suo ingresso nel cast mostra che il progetto è prossimo al primo ciak.

Il sequel sull’eroe DC Comics sarà diretto e co-prodotto da James Wan insieme a Peter Safran mentre lo script sarà firmato da David Leslie Johnson-McGoldrick.

Aquaman 2 uscirà nei cinema il 16 dicembre 2022 (salvo cambiamenti) e dovrà reggere il confronto con il successo del primo capitolo.

Il primo film di Aquaman ha incassato circa 1,14 miliardi di dollari al box office mondiale ed evidentemente Warner Bros. e DC Entertainment si aspettano gli stessi risultati anche con il sequel.