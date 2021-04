Attori Desideria e l’anello del Drago: ieri e oggi

Desideria e l’anello del Drago è una miniserie italiana di genere fantastico diretta da Lamberto Lava e andata in onda nel 1995.

Scena Desideria e l’anello del Drago- foto simkl.com

La miniserie in due puntate racconta la storia del Re del Drago, un guerriero senza pietà in lotta contro Re Karl (padre del Principe Victor) che trova una bambina nei boschi e decide di prendere con sé.

Il Re chiama la bambina Selvaggia e la fa crescere insieme alla figlia Desideria, ma le convivenza si rivelerà più problematica del previsto.

Le cose cambiando quando il Re torna con il Principe Victor prigioniero e Desideria si innamora di lui e decide di farlo scappare senza rivelare la sua identità.

Selvaggia, dotata di poteri magici, svela la verità al padre per riuscire a diventare regina al posto della Principessa.

Quando il Re indice un torneo per trovare un Re o un Principe che sposi Desideria, però, la ragazza scappa. Prima di farlo riceve in dono dalla nutrice il suo pupazzo preferito in grado di esaudire tre desideri.

Dopo aver appreso della fuga di Desideria, quindi il Re decide che il vincitore del torneo sposerà Selvaggia.

Nel frattempo Victor scopre dalla Fata del Lago di una spada chiamata Spada di cristallo capace di annientare il potere del Drago, ma per ottenerla deve sacrificare la sua libertà e tornare a vivere lì.

Victor accetta e parte alla volta del regno, ma incontra Desideria nel deserto e la salva dalle streghe del posto. La Principessa però non si fa riconoscere e scappa.

Desideria viene catturata da dei briganti, salvo poi riuscire a fuggire e a incontrare di nuovo Victor. Finalmente i due si giurano amore eterno.

Intanto Selvaggia, temendo il ritorno di Desideria e Victor, fa un incantesimo per far innamorare il Principe di sé. Così Desideria decide di tornare anche lei.

Victor partecipa al torneo per sposare Selvaggia e inizia a sconfiggere tutti i suoi avversari, ma quello che non sa è che l’ultimo cavaliere è in realtà Desideria.

La Principessa sconfigge Victor e porta via Selvaggia. In quel momento riesce a farsi dire la verità dalla sorella, ma Victor li interrompe e riporta la sua amata al castello.

Desideria torna al castello e smaschera Selvaggia prima che si unisca in matrimonio con Victor, ma in quel momento la ragazza perde il controllo e si trasforma in Drago. Victor prende la Spada di cristallo e sconfigge il Drago. A quel punto Selvaggia si trasforma in lupo.

Victor ha portato a compimento il suo destino, ma deve tornare a vivere negli abissi del lago e dice addio a Desideria. Tuttavia la Principessa esprime il suo ultimo desiderio e trasforma il pupazzo nel sosia del suo amato per tenere fede alla promessa fatta alla Fata del Lago.

Ma come saranno diventati i protagonisti della miniserie? A quali altri progetti avranno partecipato? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Desideria e l’anello del Drago: ieri e oggi!

Anna Falchi

Anna Falchi- foto findoutu.vercel.app

Anna Falchi è la Principessa Desideria, la figlia del Re del Drago e protagonista della miniserie. Il suo amore per Victor la porterà a ribellarsi alle scelte del padre.

Dopo la miniserie, l’attrice ha proseguito la sua carriera in televisione con Gli eredi, La principessa e il povero, Caraibi, La casa delle beffe, Gli occhi dell’amore, Piper e Piper-la serie.

Al cinema la ritroviamo in film come S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, Miracolo italiano, C’è Kim Novak al telefono, Dellamorte Dellamore, L’affaire, Palla di neve, Celluloide, Giovani e belli, Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo, Operazione Rosmarino, Nessun messaggio in segreteria, Bambini, L’allenatore nel pallone 2, Un’estate al mare, Ce n’è per tutti, L’uomo nero, Box Office 3D – Il film dei film, I corvi, Milionari, Silent Night e The Tracker.

Sophie Von Kessel

Sophie Von Kessel- foto plasto-tech.com

Sophie Von Kessel è la Principessa Selvaggia, figlia adottiva del Re del Drago e rivale di Desideria. Il suo intento è riuscire ad avere l’anello del Drago per liberare i suoi antenati, potenti stregoni, dalla maledizione che li ha trasformati in lupi.

L’attrice, dopo la miniserie, è apparsa in molti film e serie televisive, tra cui ricordiamo Internationale Zone, Zu treuen Händen, Bruckners Entscheidung, Tatort, Amerika, Alte Liebe, alte Sünde, Einsteins Ende, Auch Männer brauchen Liebe, Die Musterknaben 2, Anwalt Abel, Camino de Santiago, Die Rückkehr des schwarzen Buddha e Der Tanz mit dem Teufel – Die Entführung des Richard Oetker.

E ancora, Ein Yeti zum Verlieben, Die Verbrechen des Professor Capellari, Frank Riva, Zwei Profis, Affäre zu drit, Familienkreise, Die Rückkehr des Vaters, Die Konferenz, Der letzte Zeuge, Ich bin ein Berliner, Kunstfehler, Ein langer Abschied, Il commissario Schumann, Rudy maialino dispettoso 2, Herr Bello e Tarragona – Ein Paradies in Flammen.

Das Beste kommt erst, Ein riskantes Spiel, Das Geheimnis im Wald, Zwei Weihnachtsmänner, Puccini, Flug in die Nacht – Das Unglück von Überlingen, Nel bianco, Klimawechsel, Die Tochter des Mörders, Il commissario Köster, Westflug – Entführung aus Liebe, Davon willst Du nichts wissen, Il commissario Lanz, In den besten Familien, Die Geisterfahrer, Ein vorbildliches Ehepaar, Spieltrieb, Beste Bescherung, Zwischen den Zeiten, Besser als Du, Silvia S., Frauen, Das Beste aller Leben, Die Salzprinzessin, Die siebte Stunde, Ein Kommissar kehrt zurück, Wenn Frauen ausziehen e Brandnächte.

Joel Beeson

Joel Beeson- foto tvseria.it

Joel Beeson è il Principe Victor, figlio di un monarca rivale del Re del Drago. È lui a fare battere il cuore di Desideria e a liberare il mondo dalla tirannia del Drago.

Dopo lo show, l’attore è stato impegnato in altri progetti televisivi come Friends, Baywatch Nights, California Dreams e High Society. È apparso al cinema con il film Ballistic. Purtroppo è scomparso nel 2017.

Franco Nero

Franco Nero- foto tvserial.it

Franco Nero è il Re del Drago, uno spietato monarca che sconfigge il nemico, imprigiona Victor e costringe Desideria a sposarsi con un uomo che non ama.

L’attore non ha bisogno di grandi presentazioni e, dopo la miniserie, ha continuato a lavorare in televisione con Il ritorno di Sandokan, Davide, Deserto di fuoco, Nessuno escluso, La Bella Mafia, Painted Lady, Il tesoro di Damasco, La voce del sangue, San Paolo, Gli angeli dell’isola verde, Crociati, Liebe, Lügen, Leidenschaften, Herz ohne Krone, Solstizio d’estate, Belli dentro, La Sacra Famiglia, Il principe e la fanciulla, Il sangue e la rosa, Mein Herz in Chile, Eine Nacht im Grandhotel, Four Season, Sant’Agostino, Law & Order – Unità vittime speciali e Christmas in Rome.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Io e il re, The Innocent Sleep, Arrivano gli italiani, Il tocco: la sfida, Honfoglalás, La medaglia, The Versace Murder, Talk of Angels, Li chiamarono… briganti!, L’escluso, Mirka, Maestrale, Chimera, Sacra corona, La ragion pura, 2012 – L’avvento del male, Ultimo stadio, Fumata blanca, Die 8. Todsünde: Das Toskana-Karussell, Cattive inclinazioni, Post coitum, Guardiani delle nuvole, Forever Blues, Hans, Amore e libertà – Masaniello, Two Families e Bastardi.

E ancora, Mineurs, La rabbia, Mario il mago, Bathory, Ti stramo – Ho voglia di un’ultima notte da manuale prima di tre baci sopra il cielo, Tesoro, sono un killer, Palestrina princeps musicae, Letters to Juliet, Prigioniero di un segreto, Calibro 10 – il decalogo del crimine, Angelus Hiroshimae, Rasputin, Father, New Order, Canepazzo, Django Unchained, Quel che resta, Nymph, Figli di Maam, Il ragazzo della Giudecca, Mediterranean Diet Example to the World, Civiltà perduta, John Wick – Capitolo 2, Handy, Il crimine non va in pensione, Quartiere Pablo, Istintobrass, Ötzi – L’ultimo cacciatore, The Broken Key, Red Land, 1944 – La battaglia di Cassino, Ed è subito sera, Il caso Collini e Havana Kyrie.

Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli- foto shops.2021cheapsale.com

Stefania Sandrelli è la Fata del Lago, lo spirito che svela al Principe Victor come sconfiggere il potere del Drago.

Anche l’attrice non ha bisogno di presentazioni e, dopo la miniserie, ha continuato ad apparire in televisione con Ho un segreto con papà, Il maresciallo Rocca, Teo, Caro maestro 2, Marseille, Il morso del serpente, Villa Ada, Piovuto dal cielo, Il bello delle donne, Il bello delle donne 2, Il bello delle donne 3, Blindati, La tassista, Renzo e Lucia, Mai storie d’amore in cucina, Ricomincio da me, Io e mamma, Il generale Dalla Chiesa, Io ti assolvo, Puccini, Una grande famiglia e Non è stato mio figlio.

Si è dedicata molto anche al cinema con D’amore e ombra, Con gli occhi chiusi, Palermo Milano solo andata, Mister Dog, Io ballo da sola, Ninfa plebea, Le faremo tanto male, La cena, Matrimoni, Compromesso d’amore, Volavérunt, L’altra faccia della luna, Esperando al mesías, L’ultimo bacio, L’amore probabilmente, Figli/Hijos, La vita come viene, Un film parlato, Gente di Roma, Te lo leggo negli occhi, Un giorno perfetto, Questione di cuore, Ce n’è per tutti, Meno male che ci sei, La prima cosa bella, Christine Cristina, La passione, La donna della mia vita, Tutta colpa della musica, Il giorno in più, Il pesce pettine, Falchi, Questione di karma, Il crimine non va in pensione, A casa tutti bene, Brave ragazze, Lei mi parla ancora e La tristezza ha il sonno leggero.

Ute Christensen

Ute Christensen- foto noidegli8090.com

Ute Christensen è la Regina, la moglie del Re del Drago. È lei che rivela a Desideria della profezia della decaduta del Re per mano di un ribelle.

Dopo la miniserie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con i film Blutige Spur e Un caso per due e la serie televisiva Tatort.

Karel Roden

Karel Roden- foto daninseries.it

Karel Roden è Lisandro, un principe che aspira a sposare Desideria e diventare il nuovo Re. Viene sconfitto in duello da Victor.

L’attore, dopo la miniserie, ha partecipato ad altri progetti televisivi come Sorellina e il principe del sogno, Caraibi, The Philanthropist e McMafia.

Al cinema lo ritroviamo in film come 15 minuti – Follia omicida a New York, Blade II, Il monaco, Late Night Talks with Mother, Hellboy, The Bourne Supremacy, The Abandoned, Summer Love, Running, Bestiar, Mr. Bean’s Holiday, Largo Winch, RocknRolla, Orphan, A Lonely Place to Die, Frankenstein’s Army e Il piccolo crociato.

Marek Vasut

Marek Vasut- foto denik.cz

Marek Vasut è Re Karl, sovrano rivale del Re del Drago e padre di Victor. Perde la vita e il regno per mano del rivale, ma la sua memoria verrà onorata da suo figlio che guiderà i ribelli contro il padre di Desideria.

Dopo la miniserie, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con altri progetti interessanti, tra i quali ricordiamo Hazard, Playgirls II, Il delta di Venere, Il giovane Ivanhoe, Jak chutná smrt, Mission: Impossibile, Mnága – Happy End, Brillantina Boys, Wij Alexander, Vykání psovi, Milenec lady Chatterleyové, Caraibi, Nemocnice na pokraji zkázy, The Zookeeper, La rivolta, Múza je hruza, Cerní andelé, Stríbrná paruka, Nikdo nemel diabetes, Andelská tvár, Blade II, Únos domú, Bad Company – Protocollo Praga, xXx, Zostane to medzi nami, Kamenák, I figli di Dune, Il giovane Hitler, La leggenda degli uomini straordinari, Nemocnice na kraji mesta po dvaceti letech, Amori in corsa e Kamenák 2.

E ancora, Van Helsing, The Nights of Blue, Help! I’m a Teenage Outlaw, Kamenák 3, Krev zmizelého, Strázce dusí, Jasnovidec, Román pro zeny, L’educazione fisica delle fanciulle, Rána z milosti, Human Trafficking – Le schiave del sesso, Tristano & Isotta, Ulice, Prachy delaj cloveka, Hannibal Lecter – Le origini del male, La Vie En Rose, Bestiár, Mene Tekel, Cetnické humoresky, Chytte doktora, Svatba na bitevním poli, Místo v zivote, Bathory, Vy nám taky séfe!, Vlna, A Son’s War, Veni, vidi, vici, The Pagan Queen, Solomon Kane e Abel.

Kajínek, V perine, Expozitura, L’olimpiade nascosta, Zdivocelá zeme, Cislo na Boha: Z. Podhursky & Underhill, Policajti z centra, Crossing Lines, Chvilková slabost, Sanitka II, Ona a On, Transporter: The Series, I Borgia, Lovci a obeti, Stopy zivota, Doktori z Pocátku, I visitatori 3 – Liberté, egalité, fraternité, Midi Lidi: Lux, Un sacchetto di biglie, Miluji te modre, The Adventurers – Gli avventurieri, Spindl, McMafia, Tutti in piedi, Inspektor Max, Pepa, Coup de foudre sur un air de Noël, Strike Back, Román pro pokrocilé, Treadstone, Amnestie, Alpha Code, Hlava Medúzy, Slovania, Zlociny Velké Prahy e Medieval.