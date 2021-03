Alias è una serie televisiva statunitense a metà strada tra fantascienza e spionaggio andata in onda dal 2001 al 2006 per 105 episodi distribuiti in 5 stagioni.

Cast Alias- foto vix.com

Lo show creato da J.J. Abrams ha conquistato critica e pubblico, ottenendo moltissimi riconoscimenti agli Emmy Awards, ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Award e ai People’s Choice Awards.

Alias è stata proclamata una delle migliori serie televisive di tutti i tempi da diverse testate, diventando uno show cult da vedere e rivedere.

Al centro della storia c’è Sydney Bristow, una studentessa del college che accetta la proposta di diventare un agente di una presunta sezione segreta della CIA chiamata SD-6.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? A quali altri progetti avranno partecipato? Scopriamo con la nostra carrellata di foto di attori Alias: ieri e oggi!

Jennifer Garner

Jennifer Garner- foto pinterest.com

Jennifer Garner è Sydney Anne Bristow, la protagonista della serie. All’inizio è soltanto una ragazza che frequenta il College, ma ben presto diventa un agente segreto invischiato in operazioni di spionaggio.

Sydney è bella, forte e atletica e riesce ad affrontare numerose avversità, dalla morte del fidanzato al ritrovamento della madre fino ai sotterfugi della SD-6 tra spionaggio industriale e traffico d’armi.

Dopo Alias, l’attrice è apparsa ancora in televisione con la serie Camping mentre ha lavorato a progetti cinematografici come The Kingdom, Juno, La rivolta delle ex, Il primo dei bugiardi, Appuntamento con l’amore, Arturo, Butter, L’incredibile vita di Timothy Green e Dallas Buyers Club.

E ancora, Men, Women & Children, Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, Draft Day, La canzone della vita – Danny Collin, Miracoli dal cielo, Una vita da gatto, Mother’s Day, Wakefield – Nascosto nell’ombra, A Happening of Monumental Proportions, The Tribes of Palos Verdes, Tuo, Simon, Peppermint – L’angelo della vendetta e Yes Day.

Victor Garber

Victor Garber- foto thetalko.com

Victor Garber è Jack Bristow, ex marito di Irina Derevko, padre di Sydney e agente della CIA sotto copertura nella cellula terroristica SD-6. È un uomo freddo che teme di esprimere i suoi sentimenti.

Jack è stato sposato con Irina Derevko senza sapere che in realtà era un agente del KGB sotto copertura per raccogliere informazioni sul Progetto Natale.

Quando la copertura salta, però, la donna finge la sua morte mentre Jack viene sospettato di tradimento ed arrestato. Per questo nomina Arvin Sloane e sua moglie Emily tutori di Sydney.

In realtà Jack fa di tutto per proteggere la figlia, anche se questo significa tradire la CIA o torturare delle persone.

L’attore, dopo la serie cult, ha continuato a lavorare in televisione con Justice – Nel nome della legge, American Masters, Ugly Betty, ReGenesis, Eli Stone, La missione dei quattro cavalieri, Rex, Nurse Jackie – Terapia d’urto, Glee, Everything She Ever Wanted, Web Therapy, Un Natale di ghiaccio, Republic of Doyle, I misteri di Murdoch, SGU Stargate Universe, 30 Rock, Law & Order: Los Angeles, William & Kate – Un amore da favola, Flashpoint, Web Therapy, Il socio, The Big C, Damages, Deception, The Hunters, Sleepy Hollow, Power, The Flash, Motive, Legends of Tomorrow, Supergirl, Arrow, The Orville e Tales of the City.

Non ha trascurato neanche il cinema con film come Milk, The Town, Ancora tu!, Take Me Home, The Entitled, Moving Day, Argo, I’ll Follow You Down, Big Game – Caccia al Presidente, Self/less, Sicario, Rebel in the Rye, Cattive acque e Non ti presento i miei.

Ron Rifkin

Ron Rifkin- foto topindinews.com

Ron Rifkin è Arvin Sloane, capo dell’SD-6 e tutore di Sydney insieme a sua moglie Emily. È lui a reclutare Jack nell’organizzazione che tutti credono essere una sezione segreta della CIA.

Arvin è ossessionato dal profeta Milo Rambaldi e non ammette interferenze nella ricerca dei suoi manufatti.

Da un lato coltiva un rapporto di finta amicizia con Jack mentre dall’altro ricerca l’amore di Sydney che considera come una figlia.

Dopo Alias, l’attore è stato impegnato con altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Law & Order – Unità vittime speciali, Touch, Gotham, Limitless e New Amsterdam.

Al cinema ritroviamo Ron Rifkin in film come Pulse, The Words, Autobiografia di un finto assassino e A Star Is Born.

Michael Vartan

Michael Vartan- foto dicadadiversao.com.br

Michael Vartan è Michael Vaughn, agente della CIA e supervisore delle missioni sotto copertura della protagonista.

Michael e Sydney lavorano a stretto contatto e finiscono per innamorarsi, ma la storia tra i due deve affrontare varie vicissitudini prima di concludersi in un flashforward che li vede sposati e con due figli.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Big Shots, Hawthorne – Angeli in corsia, Go On, Ring of Fire, Bates Motel, Satisfaction, Rectify, The Arrangement e God Friended Me.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Rogue, Jolene, High School, Demoted, Colombiana, Nina, Crawlspace e Small Town Crime.

Lena Olin

Lena Olin- foto pinterest.com

Lena Olin è Irina Derevko, ex spia del KGB e madre di Sydney. È stata reclutata da giovanissima per sposare l’agente Jack Bristow e reperire informazioni sul Progetto Natale.

Irina raggiunge il suo scopo e sposa l’ignaro Jack, dando alla luce Sydney. La donna ha avuto anche una relazione segreta con Arvin Sloane e da lui ha avuto un’altra figlia, Nadia Santos.

Dopo essere stata scoperta, però, Irina ha inscenato la sua morte ed è tornata in Russia, diventando il capo di un’organizzazione criminale.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in altre serie televisive: Law & Order – Unità vittime speciali, Welcome to Sweden, Vinyl, Riviera, Mindhunter e Hunters.

Si è interessata anche al cinema partecipando a film come Awake – Anestesia cosciente, The Reader – A voce alta, Remember Me, L’ipnotista, Coppia diabolica, Treno di notte per Lisbona e Maya Dardel.

Kevin Weisman

Kevin Weisman- foto tvserial.it

Kevin Weisman è Marshall Flinkman, un esperto di biometrica, robotica, elettronica, acustica, esplosivi e reti di calcolatori.

Marshall è un uomo eccentrico, imbranato e sbadato in netto contrasto con il contesto dello spionaggio e dei drammi familiari, ma è prezioso per i protagonisti della serie.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare ad altri progetti come Ghost Whisperer – Presenze, October Road, Supercuccioli nello spazio, Chuck, Human Target, Fringe, Flipped, Hello Ladies, The Blacklist, Scorpion, I corrotti – The Trust, Goliath e Runaways.

Carl Lumbly

Carl Lumbly- foto youtube.com

Carl Lumbly è Marcus Dixon, un ex-agente dell’SD-6 che lavora al fianco di Sydney. È un uomo intelligente, risolutivo e ferrato su molti argomenti.

L’uomo tradisce la promessa fatta alla moglie di non lavorare per la CIA soltanto per salvare Sydney catturata in Medio Oriente.

Marcus lascia trasparire le proprie emozioni quando la sua famiglia o i suoi affetti vengono coinvolti nelle operazioni di spionaggio. Per questo è disposto ad agire controcorrente.

L’attore, dopo lo show, è apparso in altri progetti televisivi: Cold Case, Grey’s Anatomy, Chuck, Trauma, Criminal Minds, NCIS – Unità anticrimine, Southland, Supergirl, This is us e The Falcon and the Winter Soldie.

Ha partecipato anche ad alcuni film per il cinema come Namibia: The Struggle for Liberation, The Alphabet Killer, Nominated, La cura dal benessere e Doctor Sleep.

Bradley Cooper

Bradley Cooper- foto pinterest.com.au

Bradley Cooper è Will Tippin, un giornalista e migliore amico di Sydney. Ama trascorrere molto tempo con Francie e Sydney.

Will è innamorato di Sydney, ma purtroppo la ragazza non lo corrisponde. Nonostante ciò ha imparato a starle accanto come un buon amico.

Per questo, dopo l’assassinio del fidanzato di Sydney, decide di scoprire la verità e fare luce sulle zone d’ombra delle indagini della polizia. Alla fine scopre dell’esistenza della SD-6.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato a qualche altro show televisivo come Kitchen Confidential, Nip/Tuck, Wet Hot American Summer: First Day of Camp e Limitless.

Si è dedicato molto al cinema con film come A casa con i suoi, Il peggior allenatore del mondo, Segreti dal passato, The Rocker – Il batterista nudo, Prossima fermata: l’inferno, Yes Man, New York, I Love You, La verità è che non gli piaci abbastanza, Una notte da leoni, Case 39, A proposito di Steve, Appuntamento con l’amore, A-Team, Limitless, Una notte da leoni 2, The Words, Hit and Run e Il lato positivo – Silver Linings Playbook.

E ancora, Come un tuono, Una notte da leoni 3, American Hustle – L’apparenza inganna, Una folle passione, American Sniper, Sotto il cielo delle Hawaii, Joy, Il sapore del successo, Anime gemelle, Trafficanti, A Star Is Born e Il corriere – The Mule.

David Anders

David Anders- foto closerweekly.com

David Anders è Julian Sark, un agente operativo di un’organizzazione criminale guidata da “L’uomo” (che si scopre essere Irina Derevko).

Julian ha investito una fortuna per aiutare la Convenzione, ma finisce per cambiare spesso alleanze pur di salvaguardare se stesso.

Dopo Alias, David Anders ha lavorato in molti altri show televisivi: Deadwood, Grey’s Anatomy, Heroes, Lie to Me, Campi insanguinati, 24, The Vampire Diaries, Warehouse 13, Undercovers, Once Upon a Time, Dr. House – Medical Division, Terapia d’urto, Arrow, Criminal Minds, iZombie, Stalker e Roswell, New Mexico.

Al cinema lo ritroviamo in alcuni film come Left in Darkness, ELI, Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi e The Revenant.

Greg Grunberg

Greg Grunberg- foto in.pinterest.com

Greg Grunberg è Eric Weiss, un agente operativo della CIA e migliore amico di Michael Vaughn. Pian piano si affeziona anche a Sydney, Marshall e gli altri membri della CIA.

Eric non è la prima scelta quando si tratta di missioni che richiedono forza e destrezza, ma sa farsi valere. All’inizio della quinta stagione accetta la promozione a Coordinatore delle Operazioni Segrete a Washington.

L’attore, dopo la serie, è apparso in altri programmi televisivi come Detective Monk, Heroes, Hawaii Five-0, Psych, Baby Daddy, The Client List – Clienti speciali, Masters of Sex, CSI – Scena del crimine, Criminal Minds, Heroes Reborn, The Flash, The Saint e The Boys.

Al cinema lo ritroviamo in Mission: Impossible III, Big Ass Spider!, Let’s Kill Ward’s Wife, Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Trek Beyond, A Star Is Born e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Merrin Dungey

Merrin Dungey- foto tvserial.it

Merrin Dungey è Francie Calfo, la migliore amica di Sidney. La donna viene uccisa da Allison Doren e da lei sostituita grazie ad alcune modifiche apportate al suo aspetto.

L’attrice, dopo Alias, ha continuato a lavorare nel mondo della televisione con Beyond, Boston Legal, Grey’s Anatomy, Masterwork, Surviving Suburbia, Better Off Ted – Scientificamente pazzi, Castle, The Closer, Hung – Ragazzo squillo, Outlaw, Hollywood Heights – Vita da popstar, Revenge, 90210, Ricomincio… dai miei, Tradimenti, Episodes, Tre mogli per un papà, Shameless, Rizzoli & Isles, CSI – Scena del crimine, Backstrom, Once Upon a Time, Chasing Life, Brooklyn Nine-Nine, Conviction, You’re the Worst, Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Resident e Grace and Frankie.

È apparsa anche in alcuni film per il cinema, tra i quali ricordiamo L!fe Happens, Il fidanzato di mia sorella, CHiPs e Greenland.

Melissa George

Melissa George- foto tvserial.it

Melissa George è Lauren Reed, un agente non operativo della Central Intelligence Agency che gestisce i rapporti con la CIA.

Durante la terza stagione, dopo la presunta morte di Sydney, sposa Michael Vaughn e diventa una spia della Convenzione. Alla fine, però, verrà scoperta e uccisa.

Dopo Alias, ritroviamo Melissa George in televisione con In Treatment, Grey’s Anatomy, Lie to Me, L’ultima mossa del killer, Mucchio d’ossa, The Slap, Hunted, The Good Wife, The Slap, Heartbeat, The First, Star Trek: Discovery e The Eddy.

Per quanto riguarda il cinema, invece, è apparsa in film come Turistas, Music Within, W?Z, 30 giorni di buio, The Betrayed, Triangle, L’ultima mossa del killer, A Lonely Place to Die, Swinging with the Finkels, Between Us e Felony.

Mía Maestro

Mía Maestro- foto celebrityshoesizes.com

Mía Maestro è Nadia Santos, figlia di Arvin Sloane e Irina Derevko e sorellastra di Sydney Bristow. È cresciuta in orfanotrofio a Buenos Aires.

Nadia viene ritrovata da Arvin Sloane per risolvere un’equazione di Rambaldi e poco dopo entra a far parte dell’APO.

La ragazza viene ricoverata a causa di un agente chimici creato da Rambaldi e viene salvata da Arvin, anche se sarà lui stesso a provocarne la morte accidentalmente.

L’attrice, dopo la serie televisiva, ha continuato a recitare in altri show, tra i quali ricordiamo The Summit, Crusoe, White Collar, Person of Interest, The Strain, Hannibal, Scandal e Nashville.

La ritroviamo al cinema con film come Poseidon, The Box, Visioneers, Meant to Be, First Night, The Speed of Tought, The Music Never Stopped, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2, Le belve, Some Girl(s), Grand Street, Fin de siglo e Il legame.