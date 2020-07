Cin Cin (Cheers) è una sitcom statunitense andata in onda dal 1982 al 1993 e arrivata in Italia nel 1985 con il suo titolo originale.

Cast Cin Cin- foto pinterest.es

In ben 11 stagioni lo show ci ha catapultati nel bar Cin Cin di Boston, regalandoci momenti divertenti e fatti di vita quotidiana.

Tutto inizia quando Sam Malone decide di aprire il bar ed entra Diane, una ragazza abbandonata dal fidanzato poco prima del matrimonio.

La sitcom ha avuto molto successo, vincendo 28 Emmy Awards e conquistando il 18esimo posto tra I migliori 50 spettacoli televisivi di tutti i tempi della rivista TV Guide nel 2002.

Cin Cin ha dato forma anche a 2 spin-off: Frasier che ha vinto 37 Emmy Awards e The Tortellis che purtroppo è stato sospeso dopo 13 episodi.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom americana? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Cin Cin: ieri e oggi!

Ted Danson

Ted Danson- foto pinterest.cl

Ted Danson è Sam Malone, protagonista della sitcom. È un ex giocatore di baseball che decide di aprire un bar.

Sam si innamora di Diane e vive con lei una storia d’amore fatta di alti e bassi che non è destinata al lieto fine.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione tra film e seri tv: Frasier, I viaggi di Gulliver, Pearl, Ink, L’atelier di Veronica, La guerra del Golfo, Becker, Un detective in corsia, Grosse Pointe, Curb Your Enthusiasm, Living with the Dead, Mrs. Pilgrim Goes to Hollywood, Gary the Rat e It Must Be Love.

E ancora con Our Fathers, Scacco matto nel Bronx, Heist, Guy Walks Into a Bar, Help Me Help You, Damages, Bored to Death – Investigatore per noia, Tim and Eric Awesome Show, Great Job!, CSI – Scena del crimine, CSI: NY – serie TV, CSI: Cyber, CSI: Immortality, Fargo e The Good Place.

L’attore si è dedicato anche al cinema con progetti come Made in America, Papà ti aggiusto io!, Pontiac Moon, Loch Ness, Jerry & Tom, Homegrown – I piantasoldi, Salvate il soldato Ryan, Mumford, La banda del porno – Dilettanti allo sbaraglio!, Nobel Son – Un colpo da Nobel, 3 donne al verde, The Human Contract, Open Road – La strada per ricominciare, Qualcosa di straordinario, Ted e The One I Love.

Shelley Long

Shelley Long- foto jethros4u.com

Shelley Long è Diane Chambers, la protagonista femminile della sitcom. La ragazza entra nel bar per aspettare il fidanzato, ma capisce di essere stata mollata.

Diane accetta di lavorare per il barista e inizia a provare dei sentimenti per Sam. I due vivranno una relazione travagliata che non è destinata al lieto fine.

L’attrice, dopo la sitcom, è apparsa in molti show televisivi: Good Advice, Frasier, Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Murphy Brown, Life with Louie, Io e mio fratello, Sabrina, vita da strega, Kelly Kelly, Un detective in corsia, Chicken Soup for the Soul, Beggars and Choosers, 8 semplici regole… per uscire con mia figlia, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Joan of Arcadia, Boston Legal, Prima o poi divorzio!, Selvaggi, Colpo di fulmine, Luna di miele con la mamma, Retired at 35, A.N.T. Farm: Accademia Nuovi Talenti, Instant Mom, Modern Family e Milo Murphy’s Law.

Al cinema la ritroviamo in vari film, tra i quali ricordiamo La famiglia Brady, Il ritorno della famiglia Brady, Le avventure di Ragtime, Il dottor T e le donne, A Couple of White Chicks at the Hairdresser, Mr. Vinegar and the Curse, Pizza Man, Zombie Hamlet, Best Man Down, The Wedding Chapel – La chiesa del cuore, A Matter of Time, Different Flowers e Christmas in the Heartland.

Rhea Perlman

Rhea Perlman- foto tvserial.it

Rhea Perlman è Carla Tortella, una donna divorziata con cinque figli che aiuta Sam nella gestione del bar.

Nel corso della serie Carla resta incinta dopo un’avventura e si sposa con il giocatore di hockey Eddie LeBeck, dal quale avrà due gemelli. Alla morte dell’uomo, Carla scopre che aveva una seconda famiglia.

Dopo la sitcom, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Spoils of War, All-Star 25th Birthday: Stars and Street Forever!, The Critic, Operazione Canadian Bacon, L’allenatrice, A spasso col rapinatore, Matilda 6 mitica, Pearl, Union Square, Una stella a quattro zampe, Houdini, Innamorati pazzi, H-E Double Hockey Sticks, A Tale of Two Bunnies, Secret Cutting, How to Marry a Billionaire: A Christmas Tale, Kate Brasher, Becker, Frasier, Other People’s Business, Karen Sisco, Kevin Hill, Stroller Wars, 10 cose di noi, Love Comes Lately, The Sessions – Gli incontri e Nei miei sogni.

Nicholas Colasanto

Nicholas Colasanto- foto ru.kinorium.com

Nicholas Colasanto è Ernie “Coach” Pantusso, un ex allenatore che aiuta Sam a gestire il Cin Cin. L’uomo arriva a rifiutare un’offerta di lavoro per restare a lavorare nel bar.

Purtroppo l’attore è venuto a mancare alla fine della terza stagione e con lui è scomparso anche il suo personaggio (rimpiazzato dalla new entry Woody Harrelson).

Woody Harrelson

Woody Harrelson- foto ebaumsworld.com

Woody Harrelson è Woody Boyd, un uomo di campagna che arriva dall’Iowa dopo la dipartita di Ernie Pantusso.

Il personaggio si presenta come l’amico di penna del barista Ernie Pantusso che arriva al Cin Cin per conoscerlo. L’uomo finisce per sostituirlo al bar (dopo la morte dell’interprete Nicholas Colasanto).

Dopo lo show che gli ha dato notorietà, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Spin City, Frasie, Will & Grace , Game Change e True Detective.

Lo ritroviamo al cinema in moltissimi film, tra i quali ricordiamo Proposta indecente, Sonny & Pepper – Due irresistibili cowboy, Assassini nati – Natural Born Killers, Money Train, Verso il sole, Kingpin, Larry Flynt – Oltre lo scandalo, Benvenuti a Sarajevo, Sesso & potere, Palmetto – Un torbido inganno, La sottile linea rossa, Hi-Lo Country, EdTV, Incontriamoci a Las Vegas, BancoPaz, Terapia d’urto, Lei mi odia, After the Sunset, The Big White, North Country – Storia di Josey, The Prize Winner of Defiance, Radio America, A Scanner Darkly – Un oscuro scrutare, The Walker, Non è un paese per vecchi e The Grand e Battle in Seattle – Nessuno li può fermare.

E ancora Transsiberian, Sleepwalking, Semi-Pro, Surfer, Dude, Management – Un amore in fuga, Sette anime, Oltre le regole – The Messenger, Defendor, Benvenuti a Zombieland, Bunraku, Amici di letto, Rampart, Hunger Games, 7 psicopatici, Now You See Me – I maghi del crimine, Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace, Hunger Games: La ragazza di fuoco, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2, Codice 999, Now You See Me 2, Il duello – By Way of Helena, LBJ, 17 anni (e come uscirne vivi), Wilson, Lost in London, The War – Il pianeta delle scimmie, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Il castello di vetro, Attacco alla verità – Shock and Awe, Solo: A Star Wars Story, Highwaymen – L’ultima imboscata, Midway e Zombieland – Doppio colpo.

Kirstie Alley

Kirstie Alley- foto barnorama.com

Kirstie Alley è Rebecca Howe, la direttrice che rende la vita difficile a Sam quando ritorna al Cin Cin. È una donna in carriera attratta dal potere. Entra nello show durante la sesta stagione.

All’inizio Rebecca non subisce il fascino di Sam e per questo il protagonista fa di tutto per conquistarla. I due si mettono insieme, ma la donna è troppo ambiziosa. Alla fine della serie, però, sposa un idraulico.

Dopo la sitcom, l’attrice ha continuato a costruire la sua carriera partecipando a diversi progetti televisivi: Wings, Per amore di David, Radiant City, Suddenly, L’atelier di Veronica, Ink, Friends, L’ultimo padrino, Anche i dentisti vanno in paradiso, L’ultimo padrino 2, Blonde, Dharma & Greg, Le streghe di Salem, Una coppia perfetta, Peccati di famiglia, Senza traccia, While I Was Gone, Fat actress, The Minister of Divine, Write & Wrong, The Manzanis, Baby Sellers – Bambini in vendita, Kirstie, The middle e Scream Queens.

Al cinema appare in Senti chi parla adesso!, Villaggio dei dannati, Matrimonio a 4 mani, Sticks and Stones, Nevada, Harry a pezzi, In ricchezza e in povertà, The Mao Game, Bella da morire, Back by Midnight e Accidental Love.

Kelsey Grammer

Kelsey Grammer- foto imgur.com

Kelsey Grammer è Frasier Crane, uno psichiatra che conquista il cuore di Diana. L’uomo vorrebbe trasferirsi con lei in Europa e sposarla, ma si ritrova a fare i conti con i sentimenti che Diana prova ancora per Sam.

Nella sitcom Frasier si sposa con la collega Lilith Sternin e i due avranno un figlio, ma il personaggio ha dato vita anche a uno spin-off di Cin Cin intitolato per l’appunto Frasier.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato ancora in televisione con Frasier, Beyond Suspicion, The Innocent, Biography, The John Larroquette Show, London Suite, Fired Up , La guerra privata del Pentagono, Stark Raving Mad, The Sports Pages, Mr. St. Nick, Benedict Arnold: A Question of Honor, Becker, Frasier: Analyzing the Laughter, A Christmas Carol, Kelsey Grammer Presents: The Sketch Show, Medium, Genitori in diretta, The Kelsey Grammer Bill Zucker Comedy Hour, Hank, Bill Zucker’s Crib, 30 Rock , Boss, Braddock & Jackson, Partners, Killing Jesus, The Last Tycoon, Modern Family e Proven Innocent.

Al cinema lo ritroviamo in film come Giù le mani dal mio periscopio, Uno scrittore particolare, Standing on Fishes, New Jersey Turnpikes, 15 minuti – Follia omicida a New York, Big Empty – Tradimento fatale, The Good Humor Man, Even Money, X-Men – Conflitto finale, Swing Vote – Un uomo da 300 milioni di voti, An American Carol, Fame – Saranno famosi, Middle Men, Ricomincio da zero, Ma come fa a far tutto?, Heart Transplant with Kelsey Grammer, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, I mercenari 3, Reach Me – La strada per il successo, Breaking the Bank, Anime gemelle, Cattivi vicini 2, Tale padre e Grand Isle.

Kelsey Grammer si è dedicato molto anche al doppiaggio, alla regia e alla produzione di molti progetti per la televisione.

John Ratzenberger

John Ratzenberger- foto pinterest.it

John Ratzenberger è Cliff Clavin, un avventore abituale del bar. È un postino ossessionato dalla madre e trova la sua comfort zone nel Cin Cin.

L’attore, subito dopo lo show, è apparso in serie tv e film per la televisione: Sabrina, vita da strega, That ’70s Show, 8 semplici regole… per uscire con mia figlia, Il nostro primo Natale e CSI – Scena del crimine.

Ratzenberger si è dedicato al doppiaggio, prestando la voce a film come Toy Story – Il mondo dei giocattoli, A Bug’s Life – Megaminimondo, Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa, Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi, Cars – Motori ruggenti, Ratatouille, WALL•E, Up, Toy Story 3 – La grande fuga, Vacanze hawaiiane, Cars 2, Buzz a sorpresa, Ribelle – The Brave, Non c’è festa senza Rex, Monsters University, Planes, Planes 2 – Missione antincendio, I Simpson, Inside Out, Il viaggio di Arlo, Alla ricerca di Dory, Cars 3, Coco, Gli Incredibili 2 e Toy Story 4.

George Wendt

George Wendt- foto throwbacks.com

George Wendt è Norm Peterson, un cliente del bar. L’uomo arriva al Cin Cin rivelando di essere un commercialista senza lavoro.

Nel corso della sitcom il personaggio cambia diversi lavori, ma riesce comunque a sostenere gli amici e gli altri avventori del bar nelle loro scelte di vita.

Dopo Cin Cin, l’attore è apparso in altri show televisivi: Rapito per un giorno, The George Wendt Show, Episodi speciali di Colombo, Shame II: The Secret, Bye Bye Birdie, Alien Avengers, Il prezzo del coraggio, The Naked Truth , Alien Avengers II, Robertson’s Greatest Hits, My Beautiful Son, Sabrina, vita da strega, House of Dreams, Masters of Horror, Merry In-Laws, Portlandia – Verdene and Gleneda, Kristie, Comedy Bang! Bang!, Clipped e Fancy Nancy.

Al cinema, invece, lo ritroviamo in Piccole canaglie, L’uomo di casa, Space Truckers, The Lovemaster, Spice Girls – Il film, Anarchy TV, Dennis colpisce ancora, Rupert’s Land, The Pooch and the Pauper, Alice nel Paese delle Meraviglie, L’occasione per cambiare, Garage: A Rock Saga, Lakeboat, The Prime Gig, Wild About Harry, Teddy Bears’ Picnic, Ho incontrato Jimi Hendrix, King of the Ants, The Life Coach, Edmond, Kids in America, Supercuccioli a Natale – Alla ricerca di Zampa Natale, Wake Up America! e Bliss.

Bebe Neuwirth

Bebe Neuwirth- foto film.it

Bebe Neuwirth è Lilith Sternin, la donna che sposa Frasier e lo rende padre del piccolo Frederick Crane. Durante lo show i due si separano, salvo poi tornare insieme.

Il personaggio appare anche nello spin-off Frasier, in cui continua a punzecchiare l’ex marito e si dimostra legata a lui come in Cin Cin.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa in molte serie di successo e film per la televisione, tra i quali ricordiamo Malice – Il sospetto, Jumanji, Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare, Le straordinarie avventure di Pinocchio, Celebrity, The Faculty, Getting to Know You – Cominciando a conoscerti, S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York, Liberty Heights e Law & Order – Unità vittime speciali.

E ancora Deadline, Tadpole – Un giovane seduttore a New York, Come farsi lasciare in 10 giorni, Le Divorce – Americane a Parigi, Frasier, Brivido biondo, Will & Grace, Law & Order – Il verdetto, Adopt a Sailor, Fame – Saranno famosi, The Good Wife, Blue Bloods, Madam Secretary e Jumanji: The Next Level.

L’attrice è stata impegnata molto anche con il teatro: Kiss of the Spider Woman, Damn Yankees, Pal Joey, Chicago, Chicago, Over and Over, Fosse, L’opera da tre soldi, Everett Bekekin, Funny Girl, The Exonerated, Writer’s Block, Here Lies Jenny, Chicago, The Addams Family, Sogno di una notte di mezza estate, Golden Age, Chicago e Hey, Look Me Over!.