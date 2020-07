Dave Franco sarà Vanilla Ice nel film To The Extreme

L’attore Dave Franco interpreterà il rapper Robert Matthew Van Winkle(alias Vanilla Ice) nel film biografico intitolato To The Extreme, che è il titolo di uno dei suoi album di successo.

Dave Franco e Vanilla Ice- foto bumm.sk

Il biopic non ha ancora un regista, ma Dave Franco vestirà i panni della star del rapper degli anni ’90 in un film dalle atmosfere molto simili a The Disaster Artist in cui ha recitato al fianco del fratello James.

“Le persone pensavano che con quel film volessimo prendere in giro Tommy Wiseau, ma più veniva rappresentato in maniera reale, più diventava divertente ed emozionante. È proprio questa l’atmosfera che vogliamo dare a questo progetto”.

A quanto pare la sceneggiatura scritta da Chris Goodwin e Phillip Van sarà fedele alla storia e per questo è stato coinvolto nel progetto anche l’autore del singolo Ice Ice Baby.

“Rob è una persona così dolce e intelligente – ha detto l’attore – È stato estremamente utile durante il processo per capire correttamente ogni dettaglio, aggiungendo informazioni che il pubblico non può sapere. Solo parlare con lui mi ha spinto a pensare a tutti i modi in cui dovrò prepararmi per il ruolo”.

Insomma To The Extreme racconterà la storia di un ragazzo che, dopo aver abbandonato gli studi e venduto auto per vivere, si è ritrovato in vetta alla classifica di Billboard con tutto ciò che la fama comporta.

Il biopic dedicato a Vanilla Ice sembra promettente e in molti credono che alla fine sarà proprio il fratello dell’attore, James Franco, a sedere dietro la macchina da presa.