Il Mondo di Patty (Patito feo) è una serie televisiva argentina trasmessa in Italia dal 2008 al 2010 per soltanto due stagioni.

Il Mondo di Patty- foto es.fanpop.com

La serie tv prodotta da Ideas del Sur e targata Disney Channel ha conquistato il mondo raccontando le avventure di Patty Castro, una ragazza iscritta alla Pretty Land School of Arts, dove ci sono lezioni di teatro.

Il mix vincente delle dinamiche della soap e dei punti di forza di serie come Saranno Famosi e Glee tenuto incollati un’intera generazione di ragazzi, dando vita a un merchandising di grido.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie argentina? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Il Mondo di Patty: ieri e oggi!

Laura Natalia Esquivel

Laura Natalia Esquivel- foto moopio.com

Laura Natalia Esquivel è Patricia “Patty” Castro Dìaz Rivarola, la protagonista della serie. È una ragazzina di 13 anni sensibile e altruista.

Patty è figlia di Carmen e Leandro (lo scoprirà nel corso della serie) e ha un fratello di nome Giacomo, oltre a essere nipote di Inés e Francesco Ginóbili.

È la migliore amica di Giusy, Tamara e Sol ed è la leader delle Popolari. Per questo si scontra con le Divine. Patty è innamorata del fidanzato di Antonella, ma nella seconda stagione si fidanzerà con Matías.

Dopo Il Mondo di Patty, l’attrice è apparsa in televisione con Un paradiso per due e Love Divina mentre ha lavorato in progetti cinematografici come Natale in Sudafrica e Maktub.

Laura Natalia Esquivel si è dedicata molto anche al teatro, lavorando in spettacoli legati alla serie e altri progetti (Los Locos Adams, Primeras Damas del Musical Argentino, Damas y Señores del Musical Argentino e Gente feliz).

Brenda Asnicar

Brenda Asnicar- foto 10elol.it

Brenda Asnicar è Antonella Lamas Bernardi, figlia di Bianca e Roberto e rivale di Patty. È una ragazza bella e popolare con un talento per il canto e la moda.

Antonella è la leader delle Divine e le sue migliori amiche sono Pia, Luciana e Caterina (e per un breve periodo anche Patty).

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Suena conmigo, Los ùnicos, Corazón valiente, Cumbia Ninja e Por amarte así.

Si è dedicata anche alla moda, sfilando per Marcela Koury, Clider e Brenlockers e lanciando una linea di abbigliamento in collaborazione con la disegnatrice Carolina Mejía.

Oltre a partecipare a tutte le trasposizioni teatrali de Il Mondo di Patty, l’attrice ha pubblicato diversi album e singoli.

Gastón Soffritti

Gastón Soffritti- foto twitter.com

Gastón Soffritti è Matías Beltrán, figlio di Laura e Roberto, fratello di Giusy e migliore amico di Fabio. È un ragazzo sportivo che sogna di giocare nella sua squadra del cuore.

Matías è stato fidanzato con Antonella, Luciana, Felicitas, Wendy e Carina, anche se alla fine capisce di essere innamorato di Patty.

Dopo la serie, l’attore è apparso in altri progetti televisivi come Un paradiso per due, Sueña conmigo, Historias de la primera vez, Graduados, Los vecinos en guerra, La celebración, Noche y día, Por amarte así, Simona, Sandro de América, Millennials e Inconvivencia.

Lo ritroviamo al cinema in El desafío e in vari programmi televisivi (Celebrity Splash, Bailando por un sueño e Pareja o Despareja).

Thelma Fardin

Thelma Fardin- foto daninseries.it

Thelma Fardin è Josefina “Giusy” Beltranm, sorella di Matías e fondatrice delle Popolari. La ragazza è riccioluta, sorridente e carismatica. Purtroppo resta cieca in seguito a un incidente.

Giusy è molto amica di Patty e con lei gestisce il gruppo delle Popolari. È stata con Alan e Gonzalo, ma si innamora ben presto di Guido.

L’attrice, dopo lo show, ha lavorato in televisione con Incorreggibili, Un año para recordar, Tiempo de pensar, Mentira la verdad, Peter Punk, Dance! La forza della passione, Presentes, Historias de corazón, Una famiglia quasi perfetta, Guapas, Conflictos modernos, Soy Luna, Love Divina e Kally’s Mashup.

Al cinema ha lavorato in film come Él piensa, ella piensa e Callcenter ed è apparsa anche negli spettacoli teatrali dedicati alla serie argentina (oltre che in La piedad y los animales, Nahuelito e Fuera de línea).

Eva Quattrocci

Eva Quattrocci- foto theredheadsdiaries.it

Eva Quattrocci è Tamara Valiente, amica di Patty e membro delle Popolari. È una ragazza discreta e riservata che ama giocare a hockey.

È stata fidanzata con Viny e Guido, ma è con Fabio che vive una relazione turbolenta: il ragazzo la tradirà prima con Emma e poi con Guadalupe. I due riusciranno a superare tutto.

Dopo Il Mondo di Patty, l’attrice è apparsa in televisione con Incorreggibili, Peter Punk, Cuando toca la campana, Dance! La forza della passione, Dulce amor, Una famiglia quasi perfetta, Camino al amor, Los ricos no piden permiso, La fragilidad de los cuerpos e Golpe al corazón.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in El encuentro de Guayaquil, Il sangue in bocca, La última fiesta, Sangre blanca e No dormirás.

Maria Sol Berecoechea

Maria Sol Berecoechea- foto tvserial.it

Maria Sol Berecoechea è Sol Demini, migliore amica di Patty, Giusy e Tamara e membro delle Popolari. È una ragazza svampita e molto divertente.

Sol vivrà una storia d’amore con Santiago che però deciderà di chiudere per via dei suoi sentimenti per Camilo. I sensi di colpa per aver trattato male Santiago la porteranno di nuovo da lui.

L’attrice è conosciuta principalmente per Il Mondo di Patty. Sembra non abbia proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Nicolás Torcanowski

Nicolás Torcanowski- foto tvaserial.it

Nicolás Torcanowski è Santiago Peep Maria Sebastian Masegosa, il fidanzato di Sol. È un ragazzino paffuto e goffo che ama stare dietro i fornelli e uscire con gli amici.

Santiago è il migliore amico di Guido e, anche se inizialmente sarà innamorato di Patty, vivrà una relazione burrascosa con Sol.

Dopo Il Mondo di Patty, l’attore è apparso in altri film e programmi per la televisione: Un juego absurdo, 2 + 2, The Germand Friend e The Games Maker.

Nicolàs Zuviria

Nicolàs Zuviria- foto tvserial.it

Nicolàs Zuviria è Alan Avolio Tecrina, un simpatizzante e amico delle Popolari. È un ragazzo che ama l’arte, il cinema e la musica e per questo compone la musica per il gruppo di Patty.

All’inizio della serie Alan è fidanzato con Giusy, ma la fine della loro storia porterà incomprensioni con il suo migliore amico Guido.

Dopo Il Mondo di Patty, l’attore è apparso in televisione con la telenovela argentina Dulce amor e si è dedicato alla musica.

Juan Manuel Guilera

Juan Manuel Guilera- foto twitter.com

Juan Manuel Guilera è Gonzalo Molina, figlio di Manuel e fratello di Bruno. È stato fidanzato con Luciana e Giusi e vive una relazione con Felicitas.

Gonzalo è sempre stato innamorato di Giusy e ha provato di tutto per stare con lei, riuscendoci durante la seconda stagione. Purtroppo per lui, l’amore di Giusy per Guido è stato più forte.

L’attore, dopo Il Mondo di Patty, è apparso ancora in televisione con Niní, Para vestir santos – A proposito di single, Un año para recordar, Los únicos, Decisiones de vida, Taxxi, amores cruzados, Los ricos no piden permiso, Educando a Nina, Dalia delle fate, Cien días para enamorarse, Rizhoma Hotel e Millennials.

Ha lavorato anche in qualche progetto cinematografico (Nena, saludáme al Diego, Chicos católicos e No dormirás), ha calcato i palcoscenici dei teatri e ha composto varie colonne sonore.

Rodrigo Velilla

Rodrigo Velilla- foto tvserial.it

Rodrigo Velilla è Felipe Cotri, il ragazzo di Luciana. È un ragazzo che ama lo sport e trascura un po’ lo studio. La sua sicurezza spariscono nei momenti di imbarazzo.

Dopo Il Mondo di Patty, Rodrigo Velilla è apparso in un’altra serie televisiva di grande successo: Violetta.

Camila Outon

Camila Outon- foto bitchyf8.rssing.com

Camila Outon è Pia Sanetti, figlia di Lourdes e amica di Antonella. La ragazza fa parte del gruppo delle Divine, insieme a Luciana, Martina e Caterina.

È una ragazza molto bugiarda e pettegola che aspira a diventare la preferita di Antonella, anche se sogna di essere lei la leader del gruppo.

In realtà la sicurezza ostentata da Pia in diverse occasioni nasconde una timidezza recondita e una scarsa autostima. È tata fidanzata con Alan, Bruno e Gonzalo, ma vive una relazione più stabile con Viny.

Dopo Il Mondo di Patty, l’attrice è stata coinvolta in altri progetti come il film Lo Siento Laura e il programma Mary & Mike.

Camila Salazar

Camila Salazar- foto tvserial.it

Camila Salazar è Caterina Artina, un membro del gruppo delle Divine. È una ragazza romantica e buona, forse la più buona del gruppo.

Caterina ama e invidia la personalità e il talento di Antonella, ma sa essere una grande alleata in ogni situazione. Si fidanza con Alan.

Purtroppo, dopo Il Mondo di Patty, non si hanno notizie di altri lavori e progetti dell’attrice nel mondo dello spettacolo.

Nicole Luis

Nicole Luis- foto tvserial.it

Nicole Luis è Luciana Menditegüi, un altro membro delle Divine. È una ragazza bella e intelligente, ma profondamente egoista.

Luciana si sente alla pari con Antonella ma, contrariamente all’amica, non gode di talento e leadership per guidare le Divine. È stata fidanzata con Gonzalo, Guido e Matías, salvo poi stare con Felipe.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con Super T – Una schiappa alla riscossa, Cuando toca la campana, Violetta, Cata e i misteri della sfera, GO! Vivi a modo tuo e Bia.

Oltre a partecipare agli spettacoli teatrali legati alla serie, Nicole Luis si è dedicata alla musica con alcune collaborazioni con Walt Disney Records e Leader Music/Yair Dori Group.

Brian Vainberg

Brian Vainberg- foto tvserial.it

Brian Vainberg è Fabio Lamas Bernardi, fratello di Antonella. Il ragazzo vive un rapporto conflittuale con la madre, specialmente per via del suo comportamento nei confronti di Leandro.

Fabio è un ragazzo dal carattere dolce e buono. È il ragazzo della timida e riservata Tamara, membro delle Popolari.

Dopo Il Mondo di Patty, l’attore è apparso in vari film e programmi televisivi, tra i quali ricordiamo Chiquititas: Rincón de luz e Sueña conmigo.

Santiago Talledo

Santiago Talledo- foto twitter.com

Santiago Talledo è Guido Leinèz, migliore amico di Santiago e Bruno e fidanzato di Giusy. È un ragazzo bello e affascinante che ama giocare a rugby e stare con gli amici.

L’attore, dopo lo show, è apparso ancora in televisione con Sueña conmigo, Historias de la primera vez, Chica vampiro, Soy ander, Heidi Bienvenida e Millenials.

Al cinema lo ritroviamo in Operación México, un pacto de amor mentre a teatro ha lavorato negli spettacoli teatrali legati a Il Mondo di Patty, Sueña conmigo en concierto e Vampitour.

Si è dedicato anche alla musica (specialmente i brani dello show) ed è apparso nella web series Adentro.

Andrés Gil

Andrés Gil- foto tvserial.it

Andrés Gil è Bruno Molina, figlio di Manuel, fratello di Gonzalo e fidanzato di Antonella. È un ragazzo molto bello che attira l’interesse di molte ragazze.

Bruno, pur essendo il ragazzo di Antonella e simpatizzando per le Divine, è molto amico sia di Patty che di Guido.

L’attore, dopo Il Mondo di Patty, ha lavorato in televisione con Incorreggibili, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Five Stars e Simona e al cinema con Dimmi di sì e Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente.

Ha partecipato anche a vari programmi televisivi come Ballando con le stelle 8, Ballando con te e Pechino Express. Non ha trascurato neanche la musica con la pubblicazione di diverse colonne sonore.

Griselda Siciliani

Griselda Siciliani- foto daninseries.it

Griselda Siciliani è Carmen Castro Santini de Díaz, moglie di Leandro e madre di Patty e Giacomo. La donna viveva con sua figlia a Bariloche ma, dopo essersi trasferita a Buenos Aires, lavora nel bar della scuola.

Carmen è molto amica di Ashley e nel tempo diventerà amica anche di Bianca (ex rivale in amore e futura moglie del padre biologico di Patty).

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Tratame bien, Para vestir santos – A proposito di single, Los únicos, Farsantes, Viudas e hijos del rock and roll, Educando a Nina e Morir de amor.

È apparsa al cinema nei film El último Elvis e Me casé con un boludo e si è dedicata al teatro con gli spettacoli legati alla serie e Corazón Idiota, La Forma de Las Cosas, Los únicos, Estas que te pelas, Sputza e Sugar.

Juan Darthés

Juan Darthés- foto tvserial.it

Juan Darthés è Leandro Díaz Rivarola, marito di Carmen e padre di Patty e Giacomo. All’inizio della serie, l’uomo non sa di essere il padre biologico di Patty. È un medico pediatra in una clinica di Buenos Aires.

Dopo lo show, ritroviamo l’attore in televisione con Historias de corazón, Dulce amor, Camino al amor, Los ricos no piden permiso e Simona.

L’attore ha lavorato molto a teatro con spettacoli come Arrancame la vida, Un Amor de Novela, Amor Porteño e Lo Prohibido. Non ha trascurato neanche la musica con vari album.

Gloria Carrá

Gloria Carrá- foto tvserial.it

Gloria Carrá è Bianca Bernardi de Lamas, la rivale di Carmen e futura migliore amica. È una donna falsa, ipocrita e manipolatrice.

Bianca è fidanzata con Leandro (del quale ama soprattutto il suo stile di vita), ma il ritorno di Carmen sconvolgerà i suoi piani.

La donna può contare sulla collaborazione di Paolo, Dorina e Andres e le sue migliori amiche Diana Demini, Lourdes Sanetti e Laura Beltràn.

L’attrice, dopo Il Mondo di Patty, ha lavorato in televisione con Para vestir santos – A proposito di single, Televisión x la inclusión, Los únicos, Tiempos compulsivos e Perfidia.

Al cinema la ritroviamo in Uno, Mujer conejo, Las viudas de los jueves, UPA! Una película argentina, Chile 672, Agua, El mundo contra mí e Una sombra ya pronto serás.

L’attrice non ha trascurato neanche il teatro con gli spettacoli teatrali dedicati alla serie, Que Sera de ti e 4D óptico.

Marcela López Rey

Marcela López Rey- foto tvserial.it

Marcela López Rey è Ines Díaz Rivarola, madre di Leandro e nonna di Patty e Giacomo. La donna è il preside della Pretty Land School Of Arts.

Ines ha sempre influenzato la vita del figlio e il ritorno di Carmen la scombussola, ma cambierà atteggiamento quando scoprirà di essere la nonna di Patty.

Pur avendo lavorato in decine di produzioni, dopo la serie, l’attrice non resta famosa per aver interpretato il ruolo di Ines Díaz Rivarola.