Rachel Bloom sarà la sceneggiatrice di un film sugli NSYNC

L’attrice e doppiatrice Rachel Bloom sarà la sceneggiatrice di un film ispirato alla storia di due superfan degli NSYNC targato Sony Pictures.

Rachel Bloom- foto tolinpl.com

La boyband formata da Justin Timberlake, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez e Chris Kirkpatrick ha conquistato il panorama musicale tra il 1995 e il 2002, entrando nel cuore di milioni di fan.

Ora la co-creatrice della commedia drammatica Crazy Ex Girlfriend porterà avanti un’idea del cantante ed ex membro della band Lance Bass scrivendo la sceneggiatura di un film ispirato a fatti realmente accaduti.

Il film racconterà la storia di Meredith Sandberg e Winter Byngton, due amiche e fan sfegatate degli NSYNC che hanno trascorso un’estate seguendo il gruppo nel loro ultimo tour mondiale.

Rachel Bloom si è detta elettrizzata per questo progetto: “Sono così entusiasta nel lavorare su questo musical in stile road trip che esplorerà la natura della nostalgia dell’inizio degli anni 2000 e se il passato fosse, in realtà, davvero migliore. Inoltre potrò lavorare con Lance Bass!”.

Dal canto suo, infatti, l’autrice del libro I Want To Be Where The Normal People Are lavorerà a stretto contatto con Lance Bass, il quale ricoprirà il ruolo di produttore con la sua etichetta di produzione insieme a Cindy Cowan per Cindy Cowan Entertainment.

Al momento non ci sono informazioni riguardanti il cast o l’eventuale data di uscita, ma il film sul tour mondiale degli NSYNC si prospetta davvero promettente.