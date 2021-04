Jarod Il camaleonte (The Pretender) è una serie televisiva statunitense in 4 stagioni trasmessa in Italia dal 1998 al 2002.

Cast Jarod Il camaleonte- foto br.pinterest.com

Lo show d’azione di Steven Long Mitchell e Craig W. Van Sickle contiene moltissimi elementi fantascientifici che l’hanno reso avvincente e coinvolgente.

La serie racconta le vicende di Jarod, un bambino prodigio che viene rapito da un’organizzazione segreta con l’intento di potenziare il suo talento e renderlo capace di immedesimarsi in qualsiasi persona.

Negli anni impara varie discipline e inizia a portare a termine gli incarichi che gli vengono sottoposti. Tutto cambia quando Jarod scopre la verità sulla sua famiglia e sugli obiettivi dell’organizzazione.

Jarod scappa dal Centro e inizia ad aiutare le altre persone in modo da fare ammenda per le vite spezzate quando lavorava per l’organizzazione.

Pur essendo promettente, la serie è terminata nel 2000, salvo dare vita a film per la televisione The Pretender- Il camaleonte assassino e The Pretender- L’isola del fantasma usciti nel 2001.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? Cos’altro avranno fatto? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto degli attori Jarod, Il camaleonte: ieri e oggi!

Michael Terry Weiss

Michael Terry Weiss- foto 0mu8h.trickip.org

Michael Terry Weiss è la versione adulta di Jarod, ex bambino prodigio rapito da un’organizzazione segreta. Una volta cresciuto, però, fugge per aiutare persone in difficoltà e per ritrovare i suoi genitori scomparsi.

Jarod scopre la verità sulla morte della madre della sua amica di infanzia Miss Parker (la stessa che gli dà la caccia per riportarlo al Centro) e inizia a disseminare indizi per farle capire la verità.

Dopo Jarod Il Camaleonte, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con Le avventure di Jackie Chan, Crossing Jordan, Clubhouse, Blue Bloods e Burn Notice – Duro a morire.

Al cinema lo ritroviamo in film come Bones, Written in Blood, Diggin’ Up Bones, Until the Night, Marmalade, Iowa, Sledge: The Untold Story e Sex and the City 2.

Ryan Merriman

Ryan Merriman- foto twitter.com

Ryan Merriman è Jarod da piccolo, il bambino prodigio che appare durante il flashback legati all’infanzia della versione adulta.

Dopo la serie, l’attore ha proseguito la sua carriera con vari progetti, tra i quali ricordiamo Folletti si nasce, Il tocco di un angelo, Un figlio pericoloso, Halloween: la resurrezione, Vicky e i delfini, Taken, Veritas: The Quest, Spin, Smallville, The Colt, Rings, The Ring 2, Final Destination 3, Home of the Giants, Gioco letale, Comanche Moon, Wild Cherry, Pretty Little Liars, La vittoria di Luke – The 5th Quarter, 42 – La vera storia di una leggenda americana e The Jurassic Games.

Andrea Parker

Andrea Parker- foto tvserial.it

Andrea Parker è Miss Parker, figlia del direttore del Centro e amica di infanzia del protagonista. È la donna che conduce la missione per riportare Jarod nell’organizzazione.

Presto Miss Parker scopre che la madre non si è suicidata e l’organizzazione l’ha manipolata per i propri scopi. Così usa la cattura di Jarod come passe-partout per lasciare il Centro.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Delicate Instruments, Il camaleonte assassino, L’isola del fantasma, Corte suprema, Perfetti… ma non troppo, Kitchen Confidential, Help Me Help You, The Mentalist, Starting Under, My Name Is Earl, CSI: Miami, Suits, Desperate Housewives, Pretty Little Liars, Beautiful People, Common Law, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, Jennifer Falls, Feed Me e Red Band Society.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Andrea Parker nel film Deeply Irresponsible di Marc Buckland.

Ashley Peldon

Ashley Peldon- foto pinterest.com

Ashley Peldon è Miss Parker da giovane, la bambina che appare spesso nei ricordi di Jarod da adulto.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi, tra i quali spiccano That ’70s Show, Ghost World, Undressed e Chronicle.

Patrick Bauchau

Patrick Bauchau- foto tvserial.it

Patrick Bauchau è Sydney da adulto, lo psichiatra belga e mentore di Jarod. È l’unico punto di riferimento maschile del protagonista che resta in contatto con lui anche quando scappa dal Centro.

Sydney ha un fratello gemello rimasto in coma in seguito a un incidente stradale e ha un figlio di cui non era a conoscenza.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con Codice Matrix, CSI: NY, Dr. House – Medical Division, Carnivàle, The Dead Zone, Alias, Revelations, Mystère e Castle.

Al cinema ritroviamo l’attore in The Cell – La cellula, Secretary, Panic Room, Shade – Carta vincente, Le cinque variazioni, Ray, Promised Land, Vampires 3: Il segreto di Sang, Karla, Suzanne, Un seduttore in incognito, Ladrones, The Memory Thief, La velocità della luce, La possibilité d’un île, Viaggio in paradiso, Amnesiac e Ritorno alla vita.

Alex Wexo

Alex Wexo- foto tvserial.it

Alex Wexo è Sydney da giovane, il personaggio che compare nei ricordi di Jarod. È nato in Europa dell’est ed è sopravvissuto al campo di concentramento e alla morte della sua famiglia.

Quando Sydney viene assunto dal Centro nel 1963 diventa il psicologo di personale Catherine Parker e quindi custode dei suoi segreti. È a lui che la donna confida il piano di fingere il suicidio.

Dopo la serie, l’attore ha continuato ad apparire in molti film: The Mentalist, Eleventh Hour, Entourage, Nip/Tuck, CSI, Alias, The Unit, Vip, Dexter, Welcome to Paradise, I Am Singh e Straight Outta Compton.

Jon Gries

Jon Gries- foto pinterest.it

Jon Gries è Broots, il tecnico informatico che aiuta Miss Parker e Sydney a riportare Jarod al Centro e a indagare sulla morte di Catherine Parker.

Dopo Jarod Il camaleonte, l’attore ha partecipato ad altri show televisivi come E.R. – Medici in prima linea, Lost, Cold Case – Delitti irrisolti, Psych, Supernatural e Hawaii Five-0.

Al cinema ritroviamo Jon Gries in The Snow Walker, Big Empty – Tradimento fatale, Il tesoro dell’Amazzonia, Napoleon Dynamite, Waterborne, Stick It – Sfida e conquista, Il peggior allenatore del mondo, Io vi troverò, Ricomincio da zero, Unicorn City, Taken 2 – La vendetta, Taken 3 – L’ora della verità e Operation Chromite.

William Raines

William Raines- foto pinterest.it

William Raines è il Dottor Raines, un uomo potente del Centro che esegue pratiche mediche poco convenzionali sui propri pazienti. È stato lui a ordinare il rapimento di Jarod.

L’attore, dopo The Pretender, è apparso nei film sequel della serie (The Pretender- Il camaleonte assassino e The Pretender- L’isola del fantasma), 24 e Hawthorne.

Paul Dillon

Paul Dillon- foto it.wikipedia.org

Paul Dillon è Angelo/Timmy , un altro ragazzo prodigio e simulatore del Centro. A differenza di Jarod, però, ha subito diversi elettroshock che ne hanno cambiato la personalità.

Angelo è stato incaricato dal Dottor Raines di aiutare la squadra a catturare l’amico, ma disobbedisce agli ordini aiutando Jarod a ritrovare la sua famiglia e a sfuggire dal Centro.

Dopo lo show, Paul Dillon è apparso nelle serie televisive The Guardian, CSI: Miami e Night Stalker.

James Denton

James Denton- foto dailyedge.ie

James Denton è Lyle Parker/ Bobbie Bowman, un uomo malvagio che tenta di usurpare il comando del Centro e allontanare Miss Parker. Più tardi si scopre essere suo fratello gemello.

L’attore, dopo la serie, appare in televisione con Due ragazzi e una ragazza, Ally McBeal, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, The Pretender – Il Camaleonte assassino, The Pretender: Island of the Haunted, Philly, The Drew Carey Show, Codice Matrix e Desperate Housewives.

E ancora, Reba, Masters of Science Fiction, Custody – Una scelta difficile, Hot in Cleveland, Prigionieri in paradiso, Il mio nuovo migliore amico, Good Witch, For Love and Honor, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills e NCIS: New Orleans.

Si è dedicato anche al cinema con Locked Up Down Shorty’s, Beautiful Dreamer – La memoria del cuore, Ascension Day, Undead or Alive – Mezzi vivi e mezzi morti, Tortured, Sex therapy, Karaoke Man, Grace Unplugged, Questa è la mia casa, The Black Rider: Revelation Road, Dancer and the Dame, Un colonnello in cattedra, Ovation, Wake e Selfie Dad.

Harve Presnell

Harve Presnell- foto legacy.com

Harve Presnell è Mr. Parker, padre di Miss Parker e Mr. Lyle e direttore del Centro. È un uomo ambiguo e spietato che sa mostrarsi signorile ed elegante.

Dopo la serie, l’attore è apparso in tv con Dawson’s Creek, Streghe e E.R. – Medici in prima linea e al cinema con La leggenda di Bagger Vance, The Family Man, Mr. Deeds, Old School, Flags of Our Fathers, Un’impresa da Dio e Love Ranch. Purtroppo è venuto a mancare nel 2009 a causa di un cancro al pancreas.

Pamela Gidley

Pamela Gidley- foto novi.ba

Pamela Gidley è Brigitte Parker, una sicaria fredda e spietata del Centro disprezzata da Miss Parker per la sua natura cinica e per aver ucciso il carpentiere Thomas Gates (suo interesse amoroso).

Durante la serie, la donna vivrà una relazione con Mr. Lyle e successivamente sposerà Mr. Parker (col quale avrà un figlio).

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con CSI – Scena del crimine, Skin e The Closer e al cinema con Il mio amico vampiro, Goodbye, Casanova, True blue – L’anello mancante, Puzzled, Luster, Landspeed – Massima velocità e Twin Peaks: The Missing Pieces. Purtroppo è scomparsa nel 2018.