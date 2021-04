Saw 10 è in fase di sviluppo e seguirà il reboot Spiral – L’eredità di Saw

La saga di Saw – L’enigmista accoglierà presto un nuovo capitolo: Saw 10 è in fase sviluppo e presto stupirà il pubblico con una nuova storia.

Spiral – L’eredità di Saw- foto instagram.com

A un mese dalla data di uscita dal reboot Spiral – L’eredità di Saw nelle sale americane, infatti, sembra che il franchise vivrà ancora in altro capitolo, Saw 10.

Stando a quando diffuso da Production Weekly e Bloody Disgusting, però, Saw 10 seguirà il reboot che si distacca dalle vicende raccontate nella serie originale.

Le prime indiscrezioni parlano di un capitolo molto diverso dai precedenti che abbandona i toni horror e si lancia nel clima del giallo investigativo.

Al momento non ci sono ancora notizie riguardanti il team di sviluppo e il cast che realizzerà questo nuovo capitolo di Saw.

I fan della saga di James Wan e Leigh Whannell non sanno ancora come si arriverà dall’ottavo al decimo capitolo senza passare per Spiral – L’eredità di Saw.

Non ci resta che scoprire quanto peserà l’accoglienza del film con Chris Rock e Samuel L. Jackson e aspettare nuove news.