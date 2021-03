Kebab for Breakfast (Türkisch für Anfänger) è una serie tv tedesca trasmessa in Italia 2007 al 2009 per un totale di 52 episodi distribuiti in 3 stagioni.

Attori Kebab for Breakfast- foto pinterest.it

Lo show è ambientato a Berlino e racconta l’unione di due famiglie di origini e culture differenti, quella turca degli Öztürk e quella tedesca degli Schneider.

Gli stili di vita e le culture differenti delle due famiglie cambiano quando si ritrovano a convivere in seguito dell’unione dei due capifamiglia, Metin Öztürk e Doris Schneider.

Il tutto viene raccontato attraverso la videocamera di Lena, la figlia maggiore di Doris che offre un punto di vista privilegiato.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? Quali altri progetti avranno seguito? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Kebab for Breakfast: ieri e oggi!

Josefine Preuß

Josefine Preuß- foto instagram.com

Josefine Preuß è Helena Claudette “Lena” Schneider, la protagonista della serie. È nata e cresciuta in Sud America fino a quando, dopo la separazione dei suoi, è tornata in Germania insieme alla madre e al fratello.

Lena ha un rapporto libero con sua madre Doris, ma la osteggia quando scopre la sua decisione di vivere con Metin Öztürk.

La ragazza si ritrova a cambiare scuola, a condividere la stanza con la sorellastra musulmana e a vivere sotto lo stesso tetto con il fratellastro maschilista.

Nella nuova scuola incontra Axel, col quale stringe un’amicizia che si trasforma ben presto in amore. Tuttavia capisce di amare Cem.

Lena viene spinta a studiare ingegneria meccanica ma, dopo varie difficoltà, torna a casa e inizia uno stage in una rivista insieme alla sua migliore amica Kathy.

Alla fine della serie diventa caporedattrice della rivista, ma si dimette perché non riesce a dare ordini a nessuno. Ma la vera sorpresa arriva quando scopre di essere incinta di Cem.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Stolberg, ProSieben FunnyMovie – Eine wie keiner, The Duo, Zwerg Nase, Dell & Richthoven, Der Stinkstiefel, Guardia costiera, Richterin ohne Robe, Tatort, Lotta & die alten Eisen, Der Staatsanwalt, Danni Lowinski, Circle of Life, Doctor’s Diary, Im besten Alter, Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord, Beate Uhse – Das Recht auf Liebe, Die Apps, Lotta & die großen Erwartungen, Una famiglia, Lotta & die frohe Zukunft, La pellegrina, Die Hebamme, Alles muss raus, Lotta & das ewige Warum e Nord Nord Mord – Clüvers Geheimnis.

Al cinema la ritroviamo in Woman in Love, Ruby Red, Lost Place, Irre sind männlich, Ruby Red II e Ruby Red III.

Anna Stieblich

Anna Stieblich- foto instagram.com

Anna Stieblich è Doris Schneider, madre di Lena e Nils. È una psicoterapeuta di talento, ma una pessima casalinga.

Doris ha educato i suoi figli alla libertà e si è posta con loro sempre come un’amica e non una figura autorevole.

Dopo qualche relazione andata male, Doris trova l’amore con Metin Öztür che sposerà con una cerimonia sciamanica.

La donna ha avuto un rapporto conflittuale con il padre in quanto, da inflessibile imprenditore nazista, ha avuto un occhio di riguardo per la sorella Diana. Soltanto dopo ha capito come stargli vicino.

Per quanto riguarda il rapporto con la sorella, invece, la dottoressa Schneider oscilla tra l’adorazione e l’invidia.

Dopo Kebab for Breakfast, l’attrice è apparsa in altri progetti, tra i quali ricordiamo In aller Freundschaft, Fleisch ist mein Gemüse, Doctor’s Diary, Mein Freund aus Faro, Die Wölfe, Küstenwache, Tatort, SOKO, Männer lügen nicht!, Weissensee, Notruf Hafenkante, Der ganz große Traum, Die Pfefferkörner, Bittere Kirschen, Flaschendrehen, Alles Klara, Letzte Spur Berlin, Der Lehrer e Meine Mutter, meine Männer.

E ancora, Schoßgebete, Brief an mein Leben, Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut, Ich bin dann mal weg, Enklave, Schuld nach Ferdinand von Schirach, Heldt, Die Kanzlei, Der Hodscha und die Piepenkötter, Goster, Phoenixsee, Die Mockridges – Eine Knallerfamilie, Kein Herz für Inder, Bettys Diagnose, Lobbyistin, St. Josef am Berg, Gipfelstürmer – Das Berginternat, Scheidung für Anfänger, Kroymann e Vermißt.

Emil Reinke

Emil Reinke- foto twitter.com

Emil Reinke è Nils Schneider, figlio di Doris e fratello minore di Lena. È più piccolo della protagonista, ma si accoda sempre a Cem.

La vita di Nils cambia quando si scopre che ha un quoziente al di sopra della media: viene mandato in una scuola speciale in Svizzera.

Dopo la serie, Emil Reinke ha continuato a lavorare in molte altre serie e film per la televisione, tra i quali ricordiamo Der Amokläufer – Aus Spiel wird Ernst, Krupp – Eine deutsche Familie, Mama kommt!, 14º Distretto, Amore tra i fiordi, Zurück zum Glück, Bella Vita, SOKO, Squadra speciale Lipsia, Kann denn Liebe Sünde sein?, Die Stein, Löwenzahn, Rosamunde Pilcher, Morden im Norden, Sechse kommen durch die ganze Welt e Tatort.

Adnan Maral

Adnan Maral- foto instagram.com

Adnan Maral è Metin Öztürk, padre di Cem e Yagmur. È diventato un poliziotto (e successivamente commissario) dopo essere rimasto vedovo.

Metin è un musulmano moderato che si è perfettamente integrato con la società tedesca, facendola sua. Ha un’indole dolce e romantica e cerca di essere comprensivo nei confronti di Doris e dei ragazzi.

Dopo lo show, ritroviamo l’attore in altri progetti, tra i quali ricordiamo Der verlorene Sohn, Vasha, Fünf Freunde 4 Die Wilden Kerle – Die Legende Lebt, Großstadtrevier e Verrückt Nach Fixi.

Elyas M’Barek

Elyas M’Barek- foto instagram.com

Elyas M’Barek è Cemil “Cem” Öztürk, figlio di Metin e fratello di Yagmur. Il ragazzo diventerà prima il fratellastro e poi il fidanzato di Lena.

Cem è un ragazzo testardo e maschilista che non prende bene la convivenza forzata con la nuova famiglia, ma alla fine diventerà più maturo.

Non ama studiare (infatti verrà bocciato più volte), ma ama la musica e vorrebbe diventare un rapper insieme al suo amico greco, Costa.

Cem finisce nei guai con la legge più volte e sconta la sua pena con i servizi sociali in una casa di cura, dove ha l’opportunità di riscattarsi. Il ragazzo ottiene la possibilità di accedere agli esami per diventare poliziotto.

Alla fine della serie, Cem ha un’evoluzione: ha una storia solida con Lena, fa il poliziotto e diventa padre di un bambino.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con 14º Distretto, Im Namen des Gesetzes, Rosa Roth, Tatort – Familienaufstellung, Doctor’s Diary – Gli uomini sono la migliore medicina e Danni Lowinski.

Si è dedicato anche al cinema con film come Ragazze pom pom al top, Epsteins Nacht, Wholetrain, L’onda, Men In the City, Zeiten ändern Dich, Shadowhunters – Città di ossa, Medicus, Fuck you, prof!, Who Am I – No System is Safe, Männerhort, Fuck you, prof! 2, Benvenuto in Germania!, Fuck you, prof! 3, Conta su di me e Il caso Collini.

Pegah Ferydoni

Pegah Ferydoni- foto instagram.com

Pegah Ferydoni è Yagmur Öztürk, figlia di Metin e sorella minore di Cem. È diventata una devota musulmana dopo la morte della madre perché la religione le permette di sentirla vicina.

Yagmur ha abitudini diverse da quelle di Lena e, quando si ritrova a condividere la stanza con lei, fa un po’ di fatica ad ambientarsi. Ben presto, però, si aprirà con la sorellastra.

Nella seconda stagione inizia a chattare con un ragazzo del quale si innamora, ma soltanto dopo scoprirà che si tratta dell’amico di Cem, Costa.

Yagmur rifiuta l’idea di frequentare Costa, salvo poi scoprire di ricambiare il sentimento del ragazzo. I due proveranno a scappare in Grecia, ma verranno scoperti da Metin.

La ragazza resta con Costa anche quando viene mandato in collegio a Monaco di Baviera e, dopo il suo ritorno, decide di mettere su famiglia con lui.

È pronta a dedicarsi alla vita da casalinga, ma Costa riesce a farle cambiare idea e la spinge a studiare: Yagmur diventerà traduttrice per il Bundestag e interprete per l’attività del compagno.

Dopo Kebab for Breakfast, l’attrice ha proseguito la sua carriera con altri show televisivi: Freiwild. Ein Würzburg-Krimi, Doctor’s Diary, Sklaven und Herren, Wenn wir uns begegnen, Tatort, Ein Fall für zwei, Der verlorene Sohn, Bella Vita, Der Kriminalist , zdf.kulturpalast, Bella Australia, Mit geradem Rücken, Der Cop und der Snob, Letzte Spur Berlin, Wagnerwahn, Frauen, die Geschichte machten, Der Lack ist ab, Nachtschicht – Der letzte Job, Helen Dorn – Gefahr im Verzug e Sibel & Max.

E ancora, Mordkommission Istanbul, Tödliche Geheimnisse, Fluss des Lebens, Keine zweite Chance, Kulturpalast, Die Kinderüberraschung, SOKO, Pastewka, In aller Freundschaft, Echte Bauern singen besser, Die Informantin, Der Sommer nach dem Abitur, Sekretärinnen – Überleben von 9 bis 5, Tödliche Geheimnisse e Professor T..

Al cinema la ritroviamo in film come Skifahren unter Wasser, Folge der Feder!, Women Without Men, Zweiohrküken, Ayla, Hexe Lilli – Die Reise nach Mandolan, 300 Worte Deutsch, Hey Bunny, Die defekte Katze e Der letzte Mieter.

Arnel Taci

Arnel Taci- foto instagram.com

Arnel Taci è Costa Papavassilou, il migliore amico greco di Cem e interesse amoroso di Yagmur. È la spalla combina guai perfetta.

Costa è balbuziente, ma riesce a superare questo problema quando tocca l’oggetto del suo amore, la sorella di Cem.

Viene mandato in un collegio a Monaco di Baviera, dopo aver provato a scappare con Yagmur in Grecia, ma tornerà da lei.

Quando Yagmur decide di lasciare gli studi e dedicarsi alla vita da casalinga sarà proprio Costa a riportarla sulla retta via.

Dopo Kebab for Breakfast, l’attore ha proseguito la sua carriera televisiva con Doctor’s Diary – Gli uomini sono la migliore medicina, Allein unter Schülern, Zivilcourage, Hamburg Distretto 21, Schurkenstück, Schimanski sul luogo del delitto, Danni Lowinski, Willkommen im Krieg, Lotta, Die ProSieben Märchenstunde, Löwenzahn, Tatort, Der Knastarzt, Dating Daisy, Nachtschicht, Einfach Rosa, Mitten in Deutschland: NSU, 1000 Mexikaner, Tempel, Ultima traccia: Berlino, SOKO, 14º Distretto, Squadra Omicidi Istanbul, Dreizehnuhrmittags, Kinderüberraschung, Beck is back!, Frau Jordan stellt gleich Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!, Bonusfamilie e Ethno.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Eisblumen, Sein letztes Rennen, Honig im Kopf, Der Nachtmahr, Continuity, Spring e Familiye.

Katharina Kaali

Katharina Kaali- foto junglekey.de

Katharina Kaali è Diana Schneider, sorella di Dora e zia di Lena e Nils. È molto legata alla sorella e con lei prova a tenere unita la famiglia, ma vive anche momenti di attrito.

Diana attira spesso l’invidia di Doris perché più giovane e più bella di lei, ma soprattutto è sempre stata la preferita del padre.

La donna si trasferisce a Berlino in cerca di un fidanzato perfetto e inizia a insegnare nella scuola in cui vanno la nipote e Cem.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in altri progetti, tra i quali ricordiamo Bis dass der Tod uns scheidet, Doctor’s Diary, Eine für alle – Frauen können’s besser, Großstadtrevier e Binny und der Geist.

Axel Schreiber

Axel Schreiber- foto instagram.com

Axel Schreiber è Axel Mende, il ragazzo di Lena nella prima stagione. È un ragazzo orfano molto sensibile che aiuta Lena ad ambientarsi nella nuova scuola.

Axel e Lena stringono un’amicizia molto forte che sfocia in una storia d’amore destinata a finire quando la ragazza capisce di provare dei sentimenti per Cem.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo dividendosi tra televisione e cinema. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo Christine. Perfekt war gestern!, Weißt was geil wär…?!, Berlin am Meer e Bis dass der Tod uns scheidet.