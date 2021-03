Elevation: il romanzo di Stephen King diventa un film

Il cinema continua a prendere spunto dall’Universo kinghiano: l’ultimo adattamento cinematografico dei racconti di Stephen King sarà Elevation.

Stephen King- foto instagram.com

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

Il romanzo breve Elevation di Stephen King può essere definito un racconto da 144 pagine, ma rivela un approccio unconventional al concetto di “horror”.

La notizia è che molto presto Elevation avrà una versione cinematografica basata su una sceneggiatura di Jack Bender.

Per chi non lo sapesse, la storia è ambientata nella cittadina immaginaria di Castle Rock nel Maine, la stessa che appare in altri romanzi di King: The Dead Zone, Cujo e Cose Preziose.

Scott Carey è affetto da una malattia che gli fa perdere peso e provoca effetti strani sul corpo, nonostante sembri normale all’esterno. L’uomo si affida al Dottor Bob Ellis. Nel frattempo, Scott cerca di aiutare una coppia lesbica che vuole aprire un ristorante e deve lottare contro i pregiudizi della gente di Castle Rock.

A parlare del progetto è stato lo stesso Jack Bender durante un’intervista con CinemaBlend:“Di recente ho adattato un libro di Stephen King intitolato Elevation, che trasformeremo in un film”.

“E ho inventato alcune cose e ne ho aggiunte, ed ero nervoso perché non aveva mai letto qualcosa che avevo scritto, ma solo diretto e prodotto – ha continuato Bender – E non serve dire che ero nervoso per la situazione, ma ha amato lo script. È molto gentile e sa che quando facciamo uno show televisivo, ci saranno cose aggiunte che verranno portate via; è così che funziona”.

Lo sceneggiatore e regista ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad adattare il libro del maestro dell’horror: “È molto diverso dagli elementi tipici dell’horror di Stephen King e affronta la tematica di come possiamo essere tutti delle persone migliori. È una storia meravigliosa. È uno di quei piccoli gioielli e ho provato questa sensazione dalla prima volta che l’ho letto”.

Non ci resta che attendere nuove news riguardo il casting e la data di uscita del film e confrontare la pellicola e il libro di Stephen King.